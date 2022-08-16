"Вже показують результати на полі бою": ЗСУ отримали 6 гаубиць М109 від Латвії

Олексій Резніков / скріншот

Латвія передала ЗСУ ще шість американських гаубиць M109. Також днями наші захисники отримали вертольоти Мі-17 і Мі-2.

Ці САУ вже знаходяться на фронті і показують результати на полі бою, повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков в Twitter.

Він подякував своєму латвійському колезі Артісу Пабріксу і весь Латвійський народ за підтримку України.

"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули в Україну з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний своєму латвійському колезі Пабріксу і народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!",- написав Резніков.

Військова підтримка України

Зазначимо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!"- написав міністр.

Сполучені Штати Америки нададуть Уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Британія обіцяє працювати над збільшенням військової та гуманітарної допомоги для України. А британський міністр закордонних справ Ліз трас стверджує, що піде шляхом Бориса Джонсона і буде найбільшим другом України.

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