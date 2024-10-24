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Байден зробив нову заяву про закінчення війни в Україні - що він сказав

Юрій Берендій
24 жовтня 2024, 00:10
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Президент США наголосив, що Росія не зможе досягти перемоги у війні проти України і країни Заходу будуть продовжувати підтримувати Україну.
Байден зробив нову заяву про закінчення війни в Україні - що він сказав
Байден зробив заяву щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Байден:

  • Україна отримає від США 20 мільярдів доларів допомоги
  • Україна переможе у війні проти Росії

Президент США Джо Байден висловив впевненість у перемозі України та наголосив, що нещодавні рішення щодо використання російських активів для підтримки України є чітким сигналом для російського диктатора Путіна, що агресори повинні нести відповідальність за свої дії. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій Білим домом.

"Немає сумнівів, що Росія не добʼється перемоги в цьому конфлікті, переможе народ України. Це ще одне нагадування Володимиру Путіну, що світ об’єднався навколо України, а Сполучені Штати та наші партнери з G7 продовжать підтримувати їх на кожному кроці", - наголосив глава Білого дому.

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Байден підкреслив, що США оголошують про надання Україні 20 мільярдів доларів у вигляді кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Він наголосив, що Україна отримає необхідну допомогу без додаткового тягаря для платників податків. Ці кредити спрямовані на підтримку українського народу в його зусиллях із захисту та відновлення країни, і це демонструє, що агресори нестимуть відповідальність за свою агресію.

"Ці позики підтримають народ України, який захищає та відбудовує свою країну. А наші зусилля чітко підкреслюють: тирани відповідатимуть за завдані ними збитки", - зауважив він.

Байден зробив нову заяву про закінчення війни в Україні - що він сказав
Які країни входять до "Великої сімки" / Інфографіка: Главред

Що таке G7?

G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів.

G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія.

Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо.

З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Військова та матеріальна допомога для України - останні новини за темою:

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати ухвалили рішення передати Україні великий пакет макрофінансової допомоги на суму 20 мільярдів доларів. Кредитні кошти будуть надані в рамках 50-мільярдної програми кредитування "G-7" і погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Міністр оборони США Ллойд Остін здійснив неанонсований візит до Києва 21 жовтня, де під час зустрічі з Зеленським оголосив про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Також Сполучені Штати планують протягом жовтня-грудня 2024 року надати Україні кілька додаткових пакетів військової допомоги на загальну суму від 500 до 750 мільйонів доларів, повідомив президент Зеленський.

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