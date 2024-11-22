'Це стосується всіх': Зеленський різко відреагував на 'вихідний' Верховної Ради

Інформацію від розвідки слід сприймати як інформування, а не як вихідний, наголосив президент.

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Зеленський закликав українців не нехтувати повітряною тривогою / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

Головні тези Зеленського:

Українці повинні реагувати на сигнал повітряної тривоги та йти в укриття

Влада, виробництва та інші органи мають працювати, коли немає тривоги

Путін буде й надалі залякувати країну, адже він на цьому побудував свою владу

Російську ракетну загрозу не можна ігнорувати. Українці мають берегти себе і йти в укриття, якщо лунає сигнал повітряної тривоги. Дані розвідки не варто сприймати як вихідний. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні вже 1003-й день цієї війни. Всі протоколи безпеки зараз такі самі, як і раніше. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, треба реагувати, берегти себе та йти в укриття", - закликав глава держави.

відео дня

Президент наголосив, що за відсутності тривоги всі державні структури, виробничі підприємства, посольства та органи влади мають працювати. За його словами, інформацію про загрози від розвідок потрібно сприймати "саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний".

"Це стосується всіх – від Верховної Ради України та інших структур і гілок влади до органів управління в областях і громадах. Сирена звучить – йдемо в укриття. А коли немає сирени – працюємо та служимо. У війні інакше не буває", - зазначив він.

Зеленський також зауважив, що Путін буде й надалі намагатися залякати Україну, оскільки це є основою його влади.

"Важливо вміти правильно реагувати та робити все, щоб ця війна поверталась додому, у Росію, і щоб там відчували, що таке війна", - додав президент.

Час підльоту ракети "Рубіж" / Інфографіка: Главред

Загроза ракетного удару по Києву - новини за темою

Нагадаємо, засідання Верховної Ради України, заплановане на 22 листопада, скасували через загрозу ракетного удару з боку Росії. Народних депутатів попередили про можливий обстріл і закликали обмежити перебування в урядовому кварталі.

Проте Офіс президента та Кабмін України працюють у звичайному режимі, незважаючи на чутки про можливий ракетний удар РФ по урядовому кварталу Києва. Прессекретар президента Сергій Никифоров зазначив, що в разі повітряної тривоги працівники дотримуються стандартних правил безпеки та спускаються в укриття.

Як повідомляв Главред, генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі заявив, що використання міжконтинентальної балістичної ракети малої дальності для атаки на Дніпро може бути сигналом готовності Росії застосувати її і проти Києва. Так РФ хоче змусити Україну відмовитися від використання ракет ATACMS та Storm Shadow.

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