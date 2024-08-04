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"Це змінить ситуацію на фронті": РФ запустила нову залізницю для забезпечення армії РФ

Альона Вороніна
4 серпня 2024, 15:38
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Пропускна здатність нової гілки залізниці навіть більша, ніж у Кримського мосту, що може значно покращити логістику росіян.
Российские оккупанты, железная дорога
РФ запустила нову залізницю для забезпечення армії РФ/ колаж: Главред, фото: informnapalm.org, Telegram Андрющенко

Росіяни запустили добудовану залізницю з Ростова-на-Дону до Маріуполя через Гранітне/Маловодне. Ця гілка є самостійною автономною гілкою, яка станом на зараз має більшу пропускну здатність та потужність за Кримський міст.

Цей крок може допомогти російським окупантам покращити логістику своїх військ, що у свою чергу може кардинально змінити ситуацію на полі бою. Про це розповів радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, він також опублікував у Telegram відповідну карту.

Він зазначив, що такий висновок був зроблений за результатом моніторингу та фіксації руху вздовж ключових станцій з середи.

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"Так, зафіксовано: 1. станція Асланово – зчеплені в два з’єднання чотири (!) магістральні тепловози в кольорах РЖД (російська залізниця) з причепленими вантажними вагонами. Вантажні вагони заповненні та частково накриті. Склад вантажу та маршрут наявним ресурсом поки встановити не вдалось; 2. станція Кальчик – зафіксовано один магістральний тепловоз в кольорах РЖД; 3. станція Сартана – зафіксовано сім пасажирських вагонів в кольорах РЖД з вказівкою (табличками) "Екатеринбург". Саме про ці вагони ми вказували минулого разу, як тестовий прогін під прикриттям цивільних перевезень баз їх реального здійснення", – розповів Андрющенко.

Він зазначив, що ці факти, а також деякі деталі, які він не може розголошувати для безпеки джерел, вказують на те, що країна-агресорка РФ потайки запустила цю залізницю.

Андрющенко наголосив, що це може кардинально змінити ситуацію на фронті, покращивши логістику росіян.

"І не кажіть про "альтернативу Кримському мосту". Це – хибне. Це самостійна автономна гілка, яка на зараз має більше пропускну здатність та потужність за міст", – наголосив радник мера Маріуполя.

Також він розповів, що росіяни витратили на відновлення залізниці 13 місяців. Взимку будівництво було сповільнене на два місяці через удари захисників України. Також воно відтерміновувалося ще на місяць через диверсію в Кальчикському кар’єрі, яку влаштував "Маріупольський Спротив".

РФ запустила новую железную дорогу для обеспечения армии РФ
РФ запустила нову залізницю для забезпечення армії РФ/ Telegram Андрющенко

Хто такий Петро Андрющенко?

Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

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