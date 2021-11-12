"Природний процес інфляції": прем'єр Шмигаль розповів, чому в Україні все дорожчає

Відповідаючи на запитання ведучої "Право на владу" з приводу того, чому в Україні різко зростають ціни, прем'єр-міністр Шмигаль був не дуже многослівним.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чому в Україні різко підскочили ціни. Свою заяву він зробив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
Шмигаль переконаний, що факт зростання цін викликаний "природними процесами" і "природною інфляцією".
"На сьогоднішній день в Україні інфляція близько 10% — це офіційна статистика. Базова становить 7%, решта зумовлена зростанням цін на газ у світі та в Європі. Звичайно, під час коронакризису більшість країн друкували свої валюти і в доларах, і в євро — і це тисне на курси і на валюти інших країн, і також тисне на Україну", — зазначив він.
Крім того, прем'єр-міністр запевнив, що Уряд робить все можливе, щоб реальні доходи громадян росли швидше відсотків інфляції.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у зв'язку із зростанням вартості природного газу для промисловості в 5-6 разів, а також тарифів на електроенергію, в Україні зростають ціни на багато продуктів харчування.
У Федерації роботодавців прогнозують, що зростуть ціни на всі продукти споживання — від 15% до 50%.
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