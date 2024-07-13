Є всі шанси: в ЗСУ заявили про можливість вибити росіян із Часового Яру

Російські окупанти зменшили акцент наступальних дій в напрямку Часового Яру, зосередившись на Торецькому напрямку, зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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ЗСУ можуть вибити росіян із Часового Яру / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОК "Захід"

Сили оборони України мають всі шанси вибили російські сили із меж міста Часів Яр в Донецькій області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

Волошин зазначив, що ворог продовжує спроби штурмувати та демонструвати свою присутність в районі Часового Яру, проте українські військові успішно відбиваються та утримують позиції.

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник. відео дня

Він уточнив, що останнім часом ворог зменшив акцент штурмових дій на Часів Яр і перемістився на Торецький напрямок, де провів 19 штурмів. Більшість атак здійснюються малими групами, з мінімальним застосуванням бронетехніки. За добу 12 липня росіяни обстріляли українські позиції на Торецькому напрямку 238 разів з різних видів озброєння.

Речник додав, що на Краматорському напрямку за минулу добу було відбито 11 штурмів, зокрема біля Часового Яру, і зафіксовано 325 обстрілів, здебільшого в південній частині міста.

Волошин зазначив, що у бригадах на лінії зіткнення бракує солдатів, тому вони активно проводять рекрутинг.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські сили відновили раніше втрачені позиції в Часовому Ярі Донецької області, тоді як російські війська просунулися неподалік Донецька. За даними Інституту вивчення війни (ISW), інтенсивні бої тривали біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки та Веселого.

Російські окупанти змістили основну інтенсивність наступальних дій з Часового Яру на Торецький напрямок, але продовжують обстрілювати місто, повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Російські війська зайняли мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі. Українські сили були змушені залишити свої позиції через повне руйнування мікрорайону, заявив співзасновник та аналітик проекту DeepState Руслан Микула.

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