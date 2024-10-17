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"Є усі передчуття": Залужний прокоментував можливість закінчення війни у 2025 році

Анна Косик
17 жовтня 2024, 15:06
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Ексголовнокомандувач відповів, чи підтримує план президента, за яким Україна має боротися проти досить потужної коаліції РФ.
Залужный, Зеленский
Залужний переконаний, що у війні не може бути ніяких прогнозів / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скрін з відео

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний вперше висловився щодо закінчення війни та доцільності використання плану перемоги.

Під час виступу в Chatham House у Лондоні він висловив підтримку плану, який презентував Володимир Зеленський для перемоги України у війні. Залужний наголосив, що зараз Україна бореться не просто проти країни-агресора Росії, а проти потужної коаліції, у яку входять у Китай, Іран та Північна Корея.

"Є усі передчуття, що ця коаліція буде збільшуватися", - припустив посол України.

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Тому, на думку Залужного, цілком правильним і логічним було створити план перемоги, де прописані чіткі кроки не тільки для України, але й усіх країн, що зацікавленні у тому, щоб війна зупинилася.

Прогнозувати дату закінчення війни ексголовком не став, адже, за його словами, важко робити прогнози у війні, тим паче, що без глобальної стратегії від партнерів Україні діяти важко.

"Не слухайте ніяких бродячих експертів. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це", - наголосив він.

Хто такий Валерій Залужний?

Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

План перемоги України - що відомо

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна в рамках плану перемоги пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет, здатний забезпечити захист від будь-якої військової загрози з боку Росії.

'Є усі передчуття': Залужний прокоментував можливість закінчення війни у 2025 році
Пункти плану перемоги / Інфографіка: Главред

На засіданні Європейської ради він уточнив, що цей крок спрямований на те, щоб або змусити Росію сісти за стіл переговорів, або забезпечити можливість знищення її військових об'єктів у разі подальшої агресії.

Нагадаємо, що План перемоги, крім п'яти відкритих пунктів, включає засекречені додатки. Україна закликає надати допомогу відповідно до таємних частин Плану перемоги в найкоротші терміни.

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