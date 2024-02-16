'Є важлива місія': в Генштабі оцінили можливість виведення військ з Авдіївки

В Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони України ведуть війну із дуже серйозним противником.

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В Генштабі оцінили можливість виведення військ з Авдіївки / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти продовжують наступ на Авдіївку з великою силою. Ситуація на цьому відрізку фронту є дуже складною, але українські військові продовжують сміливо захищати місто. Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов зазначив у інтерв'ю 24 Каналу, що для наших воїнів важливо захищати кожен український населений пункт.

"Місія Збройних Сил України – це захист української території, незалежності, суверенітету. Також це захист кожного українського містечка, тому немає значення, як це містечко називається – Авдіївка чи якось інакше", – наголосив Андрій Ковальов.

Речник наголосив, що Сили оборони України мають захищати нашу землю і вигнати з неї окупантів. Він також підкреслив, що важко розглядати можливість відступу, під час захисту українських територій була пролита кров бойових побратимів.

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"Зрозуміло, що з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців ухвалюється рішення про залишення певних позицій. Але я розумію вагу свого слова, тому не можу говорити про будь-які тактичні переміщення підрозділів Збройних Сил", – зауважив Ковальов.

Він також зазначив, що Президент України вірно висловив думку, що найважливіше - це збереження життя і здоров'я кожного військовослужбовця. Крім того, важливо усвідомлювати, що наша країна сьогодні стикається з дуже серйозним противником.

"Говорячи про людський ресурс, то навіть з погляду математики ми розуміємо, що протистояти й перемагати можна тільки новітніми технологіями, креативними рішеннями", – сказав речник Генштабу.

Він зазначив, що в умовах коли російські окупанти руйнують українські міста, залишаючи українським військовим для оборони лише руїни, командири мусять приймати рішення про тактичні переміщення, щоб забезпечити можливість бійцям контратакувати та відбивати атаки російських окупантів.

Андрій Ковальов підкреслив, що в умовах цієї складної війни найважливіше - це збереження життя і здоров'я українських військовослужбовців. Водночас, головне завдання та функція Збройних Сил України полягає в захисті української землі та міст, незалежно від їх назв.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій пояснив, наскільки важливе утримання міста Авдіївка та підкреслив, що навіть у найскладніших умовах на полі бою головним пріоритетом є збереження життя українських військових.

У межах міста тривають жорстокі бої, під час яких окупанти здійснюють масовані бомбардування та штурми з кількох напрямків одночасно. Збройні Сили України використовують всі доступні засоби для стримування ворога та здійснюють планове підсилення підрозділів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Сили оборони України продовжують активні бойові дії в Авдіївці, де українські військові відстоюють позиції та стримують просування ворога на цьому напрямку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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