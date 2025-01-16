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"Це конкретні речі": Зеленський сказав, що потрібно Україні для переговорів з РФ

Руслана Заклінська
16 січня 2025, 17:41
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Прем'єр Британії заявив, що Україна має бути в найміцнішій позиції у 2025 році.
'Це конкретні речі': Зеленський сказав, що потрібно Україні для переговорів з РФ
Україна повинна бути в найміцнішій позиції у 2025 році / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Коротко:

  • Україна повинна бути в найсильнішій позиції у 2025 році
  • Для сильної позиції потрібне потужне озброєння, рішення щодо російських активів і чіткі гарантії безпеки

Україна повинна мати сильну позицію під час переговорів з Росією. Для цього необхідне потужне озброєння, рішення щодо російських активів, а також чіткі гарантії безпеки, зокрема у вигляді вступу до ЄС та НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Зеленський зазначив, що усі ці питання були детально розписані в "плані перемоги України". Він підкреслив, що план передбачає посилення України на полі бою .

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"Якщо хочете деталей, то там був пакет зброї, посилення нас на полі бою з урахуванням нашої армії, а не зменшення її, як цього хоче ворог. Далі, що стосується поля бою, то не віддавати ініціативу росіянам, у яких сьогодні на сході вона на жаль є через повільне постачання та комплектування наших бригад. Але безумовно ініціативу на півночі та у Харківській області вони втратили", - сказав президент.

Він також додав, що стратегічна мета — відновити ініціативу й на Донецькому напрямку. За його словами, це є лише питанням часу.

"Далі, не хочу говорити знову про гарантії безпеки, але безумовно для нас це ЄС і НАТО. Якщо не сьогодні, то хочеться знати коли. І чи це буде. Це конкретні речі. Навіть, коли ти знаєш, коли у тебе є запрошення, або коли ти знаєш конкретні дати - це сильна позиція у переговорах з Росією", - зазначив Зеленський.

Він також закликав до швидших рішень щодо заморожених російських активів. Президент зауважив, що про 50 млрд доларів рішення вже є, але потрібно швидше отримати й інші активи, які могли б допомогти посилити оборону України.

"А що з іншими 250 млрд, які б нам зараз допомогли? Росія принесла війну, а значить ми морально можемо використовувати всі ці гроші для посилення України. В принципі пакет далекобійної зброї був у плані перемоги, як пакет стримування Росії - це також те, що треба для сильної позиції", - додав Зеленський.

'Це конкретні речі': Зеленський сказав, що потрібно Україні для переговорів з РФ
План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

Заява Кіра Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що ключові принципи співпраці з Україною та її союзниками полягають у забезпеченні безпеки, досягненні миру і запобіганні подальшій агресії.

"Важливо, щоб Україна була в найміцнішій позиції, яка можлива. Ось чому спроможності, фінансування та військова підтримка нарощуються... Мир через силу - це мають бути не просто слова, а дії. Україна повинна бути в найміцнішій позиції у 2025 році", - сказав Стармер.

Візит Стармера до України - головне

Нагадаємо, 16 січня Кір Стармер здійснив свій перший візит до України як прем'єр-міністр Великої Британії. У Києві він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали можливість участі британських військових у миротворчих силах після завершення війни.

Також під час візиту Зеленський і Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство. Цей документ має на меті зміцнити двосторонні відносини між країнами в таких сферах, як оборона, економіка, енергетика та інновації.

Як повідомляв Главред, Україна витратила близько 100 млрд доларів на силове забезпечення у війні проти Росії в 2024 році. 40 млрд доларів з цієї суми - це внутрішній внесок України, розповів Зеленський.

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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