'Є пуски': росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рік

Російські окупанти здійснили запуски ракет, повідомив глава Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам все-таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.
Як уточнює Telegram-канал Інсайдер, з російських аеродромів злетіли 5 Ту-95 і 5 Ту-22.
"Ймовірно, саме вони виконали пуски ракет", — йдеться в повідомленні.
Ракетний терор РФ
Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.
При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
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