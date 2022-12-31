'Є пуски': росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рік

Окупанти вирішили спробувати зіпсувати українцям свято, підкреслив Віталій Кім.

РФ вдарила ракетами по Україні / armyinform.com.ua, УНІАН

Російські окупанти здійснили запуски ракет, повідомив глава Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам все-таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.

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Як уточнює Telegram-канал Інсайдер, з російських аеродромів злетіли 5 Ту-95 і 5 Ту-22.

"Ймовірно, саме вони виконали пуски ракет", — йдеться в повідомленні.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

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