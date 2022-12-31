glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Є пуски": росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рік

31 грудня 2022, 12:30
Окупанти вирішили спробувати зіпсувати українцям свято, підкреслив Віталій Кім.
Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3, російський літак
РФ вдарила ракетами по Україні / armyinform.com.ua, УНІАН

Російські окупанти здійснили запуски ракет, повідомив глава Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам все-таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він.

'Є пуски': росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рік
/ Скріншот

Як уточнює Telegram-канал Інсайдер, з російських аеродромів злетіли 5 Ту-95 і 5 Ту-22.

"Ймовірно, саме вони виконали пуски ракет", — йдеться в повідомленні.

'Є пуски': росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рік

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

Читайте більше:

Новина оновлюється.

Віталій Кім війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:00

Гороскоп на завтра 1 січня 2023: кому - веселощі, гості, прогулянки, а хто залишиться вдома

12:53

Звільнення Криму і Донбасу в 2023 році: Тука оцінив шанси на швидку перемогуВідео

12:53

Для Путіна 2022-й став роком ганьби і провалів – NewsweekВідео

12:51

"Бажаю, щоб він відв'яв від мого життя": Козловський прокоментував свою сварку з КондратюкомВідео

12:30

"Є пуски": росіяни вдарили ракетами по Україні під Новий рікВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:15

Загроза нового масованого удару: в ГУР вирахували число ракет, що залишилися у РФВідео

12:00

Війна затягнеться ще на два-три роки, на Заході панічно бояться розвалу Росії – Тука

11:53

Для ЗСУ відкриються два важливих напрямки після звільнення Кремінної – ГайдайВідео

11:44

Дистанція - 2710 метрів: український снайпер ліквідував ворога і встановив світовий рекордВідео

Реклама
11:43

"Покришили" окупантів і взяли полонених: Гайдай розкрив деталі штурму НовоселівськогоВідео

11:19

У РФ намагалися спалити головну ялинку на території КремляВідео

11:12

Надзвукова швидкість: у ЗСУ назвали ракети РФ, які українська ППО не може збитиВідео

10:59

Астролог розповів, що зірки обіцяють людям у січні-2023Відео

10:58

З днем народження мужчині - листівки, красиві привітання і прикольні картинки татові, чоловікові, другу

10:36

"Цілком законно": у Зеленського попередили про майбутнє видворення росіян з КримуВідео

10:05

Китай будує тісні зв’язки з Росією: у США вказали на підступний моментВідео

09:55

Штаб окупантів злетів у повітря: ЗСУ знищили комбрига РФ разом з 11 офіцерамиВідео

09:28

РФ може масово вдарити по Україні під час свят: розвідка Британії назвала мету такої атакиВідео

09:24

Зачистка на Луганщині: експерт розповів про просування ЗСУ під КремінноюВідео

08:56

Курс долара у 2023 році не "стрибатиме" за однієї умови: експерт сказав, чого чекати українцямВідео

Реклама
08:54

РФ в Україні перемагає НАТО: Кремль насмішив безглуздою методичкою для ЗМІВідео

08:32

Гороскоп для Дів на січень 2023: кохання, фінанси, роботаВідео

08:30

Перший тост за Новий рік: найкраща добірка для новорічного застілляВідео

08:30

Коли прибирати ялинку у 2023 році: як правильно видалити новорічну красунюВідео

08:13

Потужний удар ЗСУ на Півдні: сотні окупантів спалили разом з технікою РФВідео

08:11

"Далі піде в Держдуму": окупанти зарахували вкраденого в Херсоні єнота до університету в МелітополіВідео

07:46

Путін влаштує "м'ясорубку": експерт назвав умову перемоги України у війніВідео

07:30

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 січня: зірки розповіли про прийдешні конфлікти і нові зустрічіВідео

07:25

Винні гормони: іноземна розвідка дала несподіване пояснення агресії ПутінаВідео

07:23

Жіночий гороскоп на тиждень 2-8 січня: починання, спокій і невдачіВідео

07:16

Війна в Україні затягнеться на весь 2023 рік: західні ЗМІ дали тривожний прогнозВідео

07:05

Як правильно замочувати одяг перед пранням: правила, які повинна знати кожна господиня

07:05

Тарифи, пенсії, зарплати і податки: що змінюється з 1 січня в Україні

06:45

РФ може масово атакувати Україну дронами через нестачу ракет – ISWВідео

06:30

Гороскоп на сьогодні 31 грудня: Овнам - енергія, Тельцям - розкіш, Близнюкам - конфліктиВідео

06:20

Навіщо Росія запроваджує військові навчальні центри при вишахПогляд

05:57

Гороскоп для Левів на січень 2023: прибуток, медовий місяць та здійснення мріїВідео

05:00

"Конфлікт" між Зеленським та Залужним: Резніков прокоментував чутки

04:20

Як підібрати колір волосся під колір очей: прості фокуси, які зроблять образ ефектним та незабутнім

03:43

"Подружку Тоні Старка" Гвінет Пелтроу спіймали папараці в крихітному бікіні і без макіяжу

Реклама
03:20

Бюджетне блюдо, яке повинно бути на кожному столі: рецепт на Новий рік з 1 секретним інгредієнтомВідео

03:15

Моніка Белуччі без ліфчика з'явилася на обкладинці глянцю

02:35

Різке потепління до + 17°: українців приголомшили аномальним прогнозом на Новий РікВідео

02:02

"Зірка фільмів для дорослих": Волочкова показала обвислі грудиВідео

01:35

Військовий експерт пояснив, чому у ворогів "снарядний голод"

01:07

Гороскоп таро на тиждень 2-8 січня: Рибам - баланс, Овнам - повернення в минуле

01:00

Завдав величезних збитків Міноборони РФ: ЗСУ успішно ліквідували російського командира

00:51

Прикмети на 31 грудня: ці 3 речі потрібно зробити всім, щоб весь 2023 рік гроші були в будинкуВідео

00:20

Фінансовий успіх та казкове везіння: астролог назвав 4 знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у січніВідео

30 грудня, п'ятниця
23:50

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти