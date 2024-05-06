Є передумови: Братчук розповів про розширення 'сірої зони' на лівому березі Дніпра

Братчук зазначив, що російські війська в районі Кринок пробують наступати малими піхоними групами, однак без підтримки техніки їх швидко розбивають.

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Українські війська можуть розширити "сіру зону" в Кринках / Колаж Главред, фото: 108 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Анатолій Шкіньов, скріншот із відео

Не зважаючи на те, що населений пункт Кринки на лівому березі Дніпра повністю знищений внаслідок ворожих ударів, Сили оборони України все жще мають перспективи щдо розширення плацдармів на цьому напрямку бойових дій. Про це в ефірі FREEДОМ повідомив речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук зазначившо, що в Кринках відстутні фортифікаційні споруди, що могли б допомогти українським воїнам.

"Є передумови, що "сіра зона" може збільшуватися. Не говорячи вже про те, що сьогодні підрозділи Збройних сил України намагаються максимально вибити ворога з так званих дніпровських островів. Там, де оперують, провадять свою діяльність, зокрема диверсійно-розвідувальні групи противника", — зазначив він.

Він зазначив, що плацдарми на лівобережжі Херсонзщини утримуються за рахунок мужності військових, контрбатарейній боротьба та ефективній роботі дронів.

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Брачук вказує те, що кілька днів тому російські окупанти активізували проведення штурмових дій в районі селища Кринки. За його даними, протягом минулої доби ворог тричі проводив наступальні дії на цьому напрямку.

"І, власне, ті штурмові групи, невеликі за чисельністю, без військової, без важкої техніки, вони відступають, тому що їхнє просування закінчується досить швидко", — констатував Сергій Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ситуація на фронті - наступ РФ на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти збільшують тиск у районі Старомайорського в Донецькій області, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук. Він також зазначив, що ворог зазнає найбільших втрат під час атак на острів Нестрига.

Водночас, одному з українців, якого російські окупанти насильно мобілізували на захоплених територіях, вдалося розстріляти шістьох солдатів РФ. Після того, як його мобілізували, він дочекався зброї та ліквідував окупантів, повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти активізували штурмові дії на півдні. Вони посилено атакують у Кринках Херсонської та Роботиному Запорізької областей. Ситуація відносно стабільна, ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки, повідомив представник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.

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