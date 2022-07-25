Є загиблий і поранені: два безпілотники атакували Волинь

25 липня наші військові збили два БПЛА.
У Волинській області пролунали вибухи. ППО збила два безпілотники, уламки які впали на житлові будинки.
Голова Волинської ОВ Юрій Погуляйко повідомив, що в результаті НП є один загиблий і поранені.
"Сьогодні 25 липня на Волині були чутні вибухи. Це робота протиповітряної оборони. Зокрема, військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, в результаті падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні", - повідомив Погуляйко.
Раніше ми писали, що в Маріуполі російські окупанти знаходяться в такій паніці, що помилково збили власний безпілотник. Їм здалося, що летить не дрон, а Точка-У.
Також повідомлялося, що мешканка Волині Ольга розповіла хворобливу історію. Жінка виховала трьох синів, один з яких після смерті батька і бабусі опинився в Росії у тітки. Там закінчив школу і вступив до військового училища. Другий син - вступив до ЗСУ і зараз захищає Україну. Рідні брати опинилися по різні боки.
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