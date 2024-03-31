Росія випустила по Україні ракети і бомби: оголошували повітряну тривогу

Російські окупанти завдали чергових ударів по українській території.

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В Україні прогриміли нові вибухи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: alerts.in.ua

Російські окупанти у неділю вдень, 31 березня, знову випустили по Україні ракети. Ворогом було завдано ударів по Харківській області.

Повітряна тривога 31 березня - карта тривог

Станом на 16:30 31 березня тривогу було оголошено у всіх областях на півдні, сході й частині півночі.

Повітряні сили попередили про ризик застосування противником балістичного озброєння.

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Вибухи в Україні - прильоти сьогодні, 31 березня

Вдень, 31 березня, кілька вибухів прогриміло на околицях Харкова. Про завдання ударів росіянами поінформував у своєму Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Напередодні Повітряні сили повідомляли про пуски Росією керованих авіаційних бомб.

Зросла загроза застосування Росією балістики по Черкаській і Кіровоградській областях і Дніпру - військові зауважили рух російської ракети повітряним простором Кіровоградської області в напрямку Кривого Рогу.

Моніторингові канали підтверджували пуски "балістики" з окупованої території Запорізької області.

Ракетний удар - коли можлива наступна атака РФ по Україні

Напередодні керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов попередив про те, що російські окупанти можуть незабаром завдати удару крилатими ракетами "Калібр".

"Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування", - каже начальник ГУР.

Він також звернув увагу на те, що раніше окупанти ухвалили рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", оскільки вони показали вищу ефективність.

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