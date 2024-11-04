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"Є дуже хороший приклад": військовий пояснив, як Україні перемогти Росію

Юрій Берендій
4 листопада 2024, 03:32
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Сили оборони України можуть почати контрнаступальну операцію на одному з напрямків фронту, що стане для ворога несподіванкою, зазначив військовий.
'Є дуже хороший приклад': військовий пояснив, як Україні перемогти Росію
Військовий пояснив, як Україні перемогти Росію / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Коротко:

  • У війні Росії проти України переможе той, хто збереже свою армію
  • ЗСУ можуть несподівано перейти в наступ за прикладом Харківщини

Перемогу у війні в Україні здобуде не той, хто захопить певне місто чи село, а той, хто збереже свою армію. Про це розповів Микола Зінько, колишній міський голова, а нині командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади, в інтерв'ю TSN.UA.

Він зазначив, що якщо армія РФ продовжить наступати і виснажувати свої ресурси, настане момент, коли українські сили зможуть перейти в наступ з меншими втратами.

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"Ми бачимо дуже хороший приклад Харківщини, коли за лічені тиждень-півтора ми захопили відбили назад дуже велику територію… Тут мабуть грає роль перш за все несподіванка, та сама Курщина", — розповів військовий.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, завершення війни можливе лише за умови повного та беззастережного виведення російських окупаційних військ з усіх захоплених територій України, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Серед головних вимог також є повернення всіх раніше окупованих територій, демілітаризація та деокупація Запорізької АЕС, а також відновлення свободи пересування.

Протягом тижня з 27 жовтня по 3 листопада окупаційна армія РФ втратила понад 10 тисяч військовослужбовців, повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. За його інформацією, крім живої сили, противник втратив 1550 одиниць озброєння та техніки.

Російське військово-політичне керівництво, ймовірно, готується до серйозних наступальних дій на Запорізькому напрямку, повідомив ветеран війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

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