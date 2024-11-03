Більше 10 тисяч росіян і майже 70 танків: ЗСУ розгромили великі ворожі сили

ЗСУ завдали ворогу серйозного удару протягом всього лиш семи днів.

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Генерал-лейтенант повідомив, що втрати у техніці в РФ не менш суттєві / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр ім. К. Пестушка, flickr

Що сказав Павлюк:

Росія втратила за останній тиждень 10050 військовослужбовців

У ворога є великі втрати у техніці та озброєнні

За тиждень з 27 жовтня по 3 листопада окупаційна армія країни-агресора Росії втратила більше 10 тисяч осіб особового складу. Про це повідомив у Telegram генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За його даними, окрім живої сили, ворог втратив 1550 одиниць озброєння та військової техніки. Павлюк ці втрати ворога назвав "суттєвими", а саме вони склали:

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69 танків

168 бойових броньованих машин

265 артилерійських систем

4 РСЗВ

10 установок ППО

600 одиниць автотехніки

42 одиниці спецтехніки

Втрати армії РФ за останній тиждень / Олександр Павлюк

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожих ракети та 388 БпЛА ОТР. Тримаємо темп", - додав генерал-лейтенант.

Хто такий Олександр Павлюк? Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія. Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

Втрати армії РФ - що відомо

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що у жовтні 2024 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат за час повномасштабної війни. Втрати росіян в особовому складі сягнули 41 980 осіб, що є абсолютним рекордом.

Раніше Главред писав, що під час операції в Курській області Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося ліквідувати майже 8 тисяч російських солдатів.

Напередодні Іван Варченко повідомив, що втрати росіян наближаються до 1 300 осіб, які гинуть щодня в українській землі або повертаються каліками до себе на батьківщину".

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