Більше 10 тисяч росіян і майже 70 танків: ЗСУ розгромили великі ворожі сили

Що сказав Павлюк:
- Росія втратила за останній тиждень 10050 військовослужбовців
- У ворога є великі втрати у техніці та озброєнні
За тиждень з 27 жовтня по 3 листопада окупаційна армія країни-агресора Росії втратила більше 10 тисяч осіб особового складу. Про це повідомив у Telegram генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
За його даними, окрім живої сили, ворог втратив 1550 одиниць озброєння та військової техніки. Павлюк ці втрати ворога назвав "суттєвими", а саме вони склали:
- 69 танків
- 168 бойових броньованих машин
- 265 артилерійських систем
- 4 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 600 одиниць автотехніки
- 42 одиниці спецтехніки
"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожих ракети та 388 БпЛА ОТР. Тримаємо темп", - додав генерал-лейтенант.
Хто такий Олександр Павлюк?
Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.
Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".
Втрати армії РФ - що відомо
Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що у жовтні 2024 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат за час повномасштабної війни. Втрати росіян в особовому складі сягнули 41 980 осіб, що є абсолютним рекордом.
Раніше Главред писав, що під час операції в Курській області Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося ліквідувати майже 8 тисяч російських солдатів.
Напередодні Іван Варченко повідомив, що втрати росіян наближаються до 1 300 осіб, які гинуть щодня в українській землі або повертаються каліками до себе на батьківщину".
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