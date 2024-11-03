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Більше 10 тисяч росіян і майже 70 танків: ЗСУ розгромили великі ворожі сили

Анна Косик
3 листопада 2024, 15:28
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ЗСУ завдали ворогу серйозного удару протягом всього лиш семи днів.
ВСУ, армия РФ
Генерал-лейтенант повідомив, що втрати у техніці в РФ не менш суттєві / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр ім. К. Пестушка, flickr

Що сказав Павлюк:

  • Росія втратила за останній тиждень 10050 військовослужбовців
  • У ворога є великі втрати у техніці та озброєнні

За тиждень з 27 жовтня по 3 листопада окупаційна армія країни-агресора Росії втратила більше 10 тисяч осіб особового складу. Про це повідомив у Telegram генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

За його даними, окрім живої сили, ворог втратив 1550 одиниць озброєння та військової техніки. Павлюк ці втрати ворога назвав "суттєвими", а саме вони склали:

відео дня
  • 69 танків
  • 168 бойових броньованих машин
  • 265 артилерійських систем
  • 4 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 600 одиниць автотехніки
  • 42 одиниці спецтехніки
Потери РФ
Втрати армії РФ за останній тиждень / Олександр Павлюк

"Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожих ракети та 388 БпЛА ОТР. Тримаємо темп", - додав генерал-лейтенант.

Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

Втрати армії РФ - що відомо

Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що у жовтні 2024 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат за час повномасштабної війни. Втрати росіян в особовому складі сягнули 41 980 осіб, що є абсолютним рекордом.

Раніше Главред писав, що під час операції в Курській області Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося ліквідувати майже 8 тисяч російських солдатів.

Напередодні Іван Варченко повідомив, що втрати росіян наближаються до 1 300 осіб, які гинуть щодня в українській землі або повертаються каліками до себе на батьківщину".

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