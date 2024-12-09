'Є дві основні складові': експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до США

Україна мала вирішити певні питання з чинним Білим домом та проговорити їх з наступною адміністрацією Трампа, розповів Володимир Фесенко.

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Візит української делегації до США мав дві основні складові / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Першою ціллю української делегації в США була зустріч з адміністрацією Байдена

Друга ціль візиту — налагодження контактів з командою Трампа

Візит української делегації до США мав дві основні складові. Перша — це контакти з чинною адміністрацією США, а друга — встановлення зв'язків з командою Дональда Трампа. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван є ключовою контактною особою для України з 2022 року. Єрмак регулярно зустрічається з ним під час своїх візитів до США.

"Як правило, під час візитів до США, які відбуваються регулярно, Єрмак зустрічається з Джейком Салліваном та іншими представниками чинної адміністрації, а також із представниками Конгресу і Сенату, що також сталося і цього разу. Це обов’язкова частина програми", - зазначив Фесенко.

Експерт наголосив, що другим важливим моментом візиту було налагодження контактів з командою Дональда Трампа, особливо з людьми, які будуть відповідальні за переговори щодо завершення війни Росії проти Україною.

Водночас Фесенко зауважив, що в Україні розуміють, що зараз триває перехідний період, коли адміністрація Байдена завершує свої повноваження, але постачання зброї триватиме до 20 січня. У межах цих поставок Україна отримала обіцянку надання військової допомоги на суму 750 мільярдів доларів. Проте невідомо, чи встигнуть поставити всю допомогу до завершення терміну повноважень Байдена, тому питання про забезпечення постачань до приходу нової адміністрації Трампа є надзвичайно важливим.

"І тому в першу треба це вирішити з чинним Білим домом, але й проговорити ці питання з наступною адміністрацією Трампа. Зокрема, з її представниками головним чином обговорювались питання майбутніх мирних переговорів", - пояснив він.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Володимира Фесенка про результати візиту Єрмака до США:

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Візит Єрмака до США - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 грудня українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа.

Зустріч відбулася у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі, де обраний віцепрезидент Джей Ді Венс та новий радник з нацбезпеки Майк Волц обговорювали ситуацію на полі бою. Українська делегація, зокрема Єрмак та Сергій Боєв, намагалася налагодити стосунки і представити свою оборонну стратегію. За інформацією, зустріч не була спрямована на обговорення мирного плану або завершення війни.

Крім цього, під час візиту до США Андрій Єрмак запропонував команді Дональда Трампа вести війну до кордонів 2022 року та передбачити вступ України до НАТО. Однак ці пропозиції зустріли негативно.

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Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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