Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до США

Руслана Заклінська
9 грудня 2024, 09:44
119
Україна мала вирішити певні питання з чинним Білим домом та проговорити їх з наступною адміністрацією Трампа, розповів Володимир Фесенко.
'Є дві основні складові': експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до США
Візит української делегації до США мав дві основні складові / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

  • Першою ціллю української делегації в США була зустріч з адміністрацією Байдена
  • Друга ціль візиту — налагодження контактів з командою Трампа

Візит української делегації до США мав дві основні складові. Перша — це контакти з чинною адміністрацією США, а друга — встановлення зв'язків з командою Дональда Трампа. Про це в інтервʼю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван є ключовою контактною особою для України з 2022 року. Єрмак регулярно зустрічається з ним під час своїх візитів до США.

"Як правило, під час візитів до США, які відбуваються регулярно, Єрмак зустрічається з Джейком Салліваном та іншими представниками чинної адміністрації, а також із представниками Конгресу і Сенату, що також сталося і цього разу. Це обов’язкова частина програми", - зазначив Фесенко.

Експерт наголосив, що другим важливим моментом візиту було налагодження контактів з командою Дональда Трампа, особливо з людьми, які будуть відповідальні за переговори щодо завершення війни Росії проти Україною.

Водночас Фесенко зауважив, що в Україні розуміють, що зараз триває перехідний період, коли адміністрація Байдена завершує свої повноваження, але постачання зброї триватиме до 20 січня. У межах цих поставок Україна отримала обіцянку надання військової допомоги на суму 750 мільярдів доларів. Проте невідомо, чи встигнуть поставити всю допомогу до завершення терміну повноважень Байдена, тому питання про забезпечення постачань до приходу нової адміністрації Трампа є надзвичайно важливим.

"І тому в першу треба це вирішити з чинним Білим домом, але й проговорити ці питання з наступною адміністрацією Трампа. Зокрема, з її представниками головним чином обговорювались питання майбутніх мирних переговорів", - пояснив він.

Дивіться відео інтервʼю Главреду Володимира Фесенка про результати візиту Єрмака до США:

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Візит Єрмака до США - що відомо

Як повідомляв Главред, 4 грудня українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками команди обраного президента США Дональда Трампа.

Зустріч відбулася у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі, де обраний віцепрезидент Джей Ді Венс та новий радник з нацбезпеки Майк Волц обговорювали ситуацію на полі бою. Українська делегація, зокрема Єрмак та Сергій Боєв, намагалася налагодити стосунки і представити свою оборонну стратегію. За інформацією, зустріч не була спрямована на обговорення мирного плану або завершення війни.

Крім цього, під час візиту до США Андрій Єрмак запропонував команді Дональда Трампа вести війну до кордонів 2022 року та передбачити вступ України до НАТО. Однак ці пропозиції зустріли негативно.

Читайте також:

Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Джо Байден Володимир Фесенко Андрій Єрмак
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

10:31Україна
Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:30Світ
"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:33Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 грудня: Водолії розбагатіють, Дівам - успіх

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Трамп вдарить планом "Б": у США розкрили, що чекає на Путіна в разі відмови від миру

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 грудня: Козерогам - сюрприз, Овнам - важлива бесіда

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Де помилка на картинці: лише одиниці знайдуть відповідь за 4 секунди

Останні новини

10:31

Дрони "Sea Baby" влаштували "пекло" вертольотам та катерам РФ: унікальна операція СБУ

10:30

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня: Драконам - нерви, Коням - тривога

10:30

Армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя: в ISW описали ситуацію

10:24

"Дарувала відчуття безпеки": скорботний Чак Норріс повідомив про горе в родині

09:57

Зрадницю Ані Лорак застукали з російським співаком-путіністом - деталі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:52

Як швидко і надовго позбутися неприємного запаху зі зливу раковини

09:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 грудня (оновлюється)

09:44

"Є дві основні складові": експерт назвав справжні цілі візиту Єрмака до СШАВідео

09:35

У центрі Донецька підірвали начальника Оленівської колонії - ЗМІВідео

Реклама
09:21

$200 млрд і 700 тисяч осіб: у Пентагоні назвали втрати РФ на війні в Україні

09:09

"Брехлива, дешева": відома українська гумористка "пройшлася" по Тіні Кароль

08:33

"Рамштайн" і військова допомога: Умеров і Остін провели телефонну розмову

08:31

Відключення світла в Україні - графіки на 9 грудня (оновлюється)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:13

Окупанти просунулися поблизу 5 населених пунктів у Донецькій області - Deep State

08:10

Сирійська катастрофа КремляПогляд

07:48

"Уві сні я бачу": Ольга Сумська висловилася про скандал зі своєю сестрою

07:37

Чим відрізняються 2 зображення дня народження: лише геній знайде відмінності за 18 секунд

07:16

Падіння режиму Асада є поразкою Путіна - аналітики ISW

06:10

Росія проявляє терор цивільного населення УкраїниПогляд

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю

04:27

Чому під час зльоту та посадки потрібно піднімати шторки: моторошна відповідь стюардеси

03:44

Гороскоп на завтра 10 грудня: Овнам - благословенний день, Рибам - великий прибуток

02:30

Загроза оточення Торецька: у ЗСУ зробили важливу заяву

02:00

Міша Крупін зізнався, чому досі не служить в ЗСУ

01:30

Наталія Могилевська розповіла, з чого почалися її стосунки з третім чоловіком

00:30

"Пологи пройшли легко і красиво": Астаф'єва прокоментувала чутки про вагітність

08 грудня, неділя
23:22

Трамп зробив гучну заяву після чуток щодо таємних переговорів з Путіним

22:46

США вдарили по цілях ІДІЛ в Сирії на тлі краху режиму Асада: заява Байдена

22:06

Соломія Вітвіцька розповіла про героїзм коханого на фронтіВідео

22:03

Борт злетів із бази РФ: ЗМІ розкрили деталі втечі Асада із Сирії

21:29

Батареї стануть гарячішими за 5 хвилин: експерт поділився простим способом

20:52

Путін вибрав нову ціль і дату для удару Орешником: з'явився тривожний прогноз

20:18

Колишня дружина Андрія Пятова засвітилася в компанії футболіста

19:57

"Першими втекли "шишки": в ГУР розкрили, як РФ врятувала Асада та генералів РФ

19:40

Переговори Трампа з Путіним: експерт розкрив імовірний сценарійВідео

19:30

Повалення Асада та деталі переговорів з Трампом: головні новини України (дайджест)

19:24

Похолодання, сніг та дощі: коли в Україні різко зміниться погода

19:10

Що втратила Росія разом із падінням режиму Асада у Сирії?Погляд

18:58

РФ накопичила ракети для нового обстрілу України: у ЦПД попередили про небезпеку

Реклама
18:56

Трамп натякнув на вихід США з НАТО і висунув несподівану умову

18:15

Світло будуть вимикати значно менше: графіки відключень на 9 грудня

17:57

Подалі від ракет ATACMS: РФ перекинула Су-34 на авіабазу Енгельс-2

17:42

"Найдурніша річ, яку я бачив": Трамп допустив скорочення допомоги Україні

17:37

"Ситуація місцями критична": РФ поставила новий дедлайн, щоб вибити ЗСУ з Курщини

16:48

"Дурість Путіна": у Зеленського жорстко оцінили падіння режиму Асада

16:40

"Так завжди буде з диктаторами": в Україні вперше відреагували на крах режиму АсадаВідео

16:36

"Стан - стабільно важкий": син Лесика розповів про самопочуття музиканта

16:04

Експерти закликали кидати в унітаз зубчик часнику: для чого це потрібно

15:53

Спецпідрозділ ГУР потужно вдарив по позиціях РФ: названо втрати ворогаВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти