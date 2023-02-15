"Буде смертоносне продовження": війна в Україні увійшла в нову фазу – генерал США

Росія хоче затягнути бойові дії за рахунок кількості окупантів на фронті, незважаючи на свої втрати. При цьому Захід не квапитиметься з допомогою Україні.

Війна в Україні увійшла в нову фазу, вважає генерал США/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Twitter Stan McChrystal

Війна Росії проти України увійшла в нову фазу після того, як країна-агресорка кинула на поле бою більше російських окупантів. Збільшення кількості загарбників на фронті може затягнути тривалість бойових дій.

Про це заявив екскомандувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, генерал США Стенлі МакКрістал під час Kyiv Jewish Forum. Він зазначає, що країна-агресорка може залучити до бойових дій багато людей і не зважатиме на свої втрати.

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МакКрістал зазначає, що збільшення кількості загарбників стане фактором у боротьбі і затягне війну, навіть якщо вони будуть не добре навчені чи керовані. У РФ на сьогодні є достатньо сил, щоб ускладнити операції українських військ навіть з новітньою високоточною зброєю, каже американський генерал. Але мобілізовані росіяни не допоможуть країні-агресорці досягнути прориву.

"Швидше за все, ми побачимо дуже смертоносне продовження тієї самої війни ще певний час… Але я думаю, що різницю зробить рішучість. Переможцем буде той, хто бере на себе зобов’язання не здаватися і не програвати", – наголосив генерал США.

Він закликав підтримувати Україну у захисті від Росії стільки часу, скільки буде потрібно для перемоги над країною-агресоркою.

У той же час МакКрістал зазначає, що Захід не квапитиметься з допомогою для України, тому що боїться спровокувати Росію. За словами американського генерала, якщо за раз передати Києву дуже велику кількість зброї та військової техніки, то в РФ можуть поширювати ідею про те, нібито Росія уже сама стала мішенню для західних країн і що Захід, мовляв, хоче вторгнутися в РФ.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що РФ може взяти 1-2 невеликих міста на Донбасі, але в цілому провалить наступ. Росія покладала великі надії на новий наступ, але реалії відрізняються від планів окупантів. На Заході вважають, що вони навряд чи зможуть досягти великих успіхів, адже не вирішили свої попередні проблеми. Втім, РФ готова кинути ще більше сил для захоплення територій.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що агресор Росія має за мету захоплення Києва і всієї України. Однак йдеться про стратегічну мету, оскільки в окупантів немає таких ресурсів. Наразі росіяни хочуть окупувати весь Донбас, щоб потім вимагати проведення перемовин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що, за відчуттями, новий рік в Україні починається не 31 грудня, а 24 лютого. Він зазначив, що після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну почнеться "переможний рік" для нашої держави.

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