"Є 200-ті росіяни": подробиці потужного удару ЗСУ на Херсонщині

Є чітке попадання наших Збройних сил в Таврійську, розповів Сергій Хлань.
Стали відомі нові подробиці удару по позиціях російських окупантів в Херсонській області.
Про це розповів радник голови Херсонського ОВВА Сергій Хлань. У своєму Facebook він уточнив, що в Таврійську ЗСУ знищили пересувний командний пункт ворога.
"Херсон. За попередньою інформацією, звуки, які вночі чули в Каховці і поблизу - це чітке попадання наших Збройних Сил в Таврійську", - підкреслив радник голови Херсонського ОВВА.
"Знищені пересувний командний пункт ворога, військова техніка, радари і антени, наставили там орки ППО є 200-і росіяни. Початок тижня багатообіцяючий", - додав Хлань.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.
На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.
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