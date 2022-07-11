"Є 200-ті росіяни": подробиці потужного удару ЗСУ на Херсонщині

Удар по окупантам в Херсоні / скріншот

Стали відомі нові подробиці удару по позиціях російських окупантів в Херсонській області.

Про це розповів радник голови Херсонського ОВВА Сергій Хлань. У своєму Facebook він уточнив, що в Таврійську ЗСУ знищили пересувний командний пункт ворога.

"Херсон. За попередньою інформацією, звуки, які вночі чули в Каховці і поблизу - це чітке попадання наших Збройних Сил в Таврійську", - підкреслив радник голови Херсонського ОВВА.

"Знищені пересувний командний пункт ворога, військова техніка, радари і антени, наставили там орки ППО є 200-і росіяни. Початок тижня багатообіцяючий", - додав Хлань.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на харківському напрямку застосовували танки, ствольну і реактивну артилерію для обстрілів Харкова і населених пунктів Харківської області на північ, схід і південь від міста.

На Південнобузькому напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території.

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