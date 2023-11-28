УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна з партнерами могла б розчавити РФ: майор ЗСУ сказав, що для цього потрібно

Альона Вороніна
28 листопада 2023, 08:44
Захід не хоче вірити у те, що сформувалася вісь зла з трьох країн. Але з цією віссю зла потрібно боротися, поки вона не стала критично потужною.
Украинские военные, Алексей Гетьман
Україна з партнерами могла б розчавити РФ/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, скрін

Антипутінська коаліція низки держав могла б "розчавити" країну-агресорку Росію, адже військово-економічний потенціал західних країн, які є союзниками України, набагато перевищує потенціал РФ. Проте на Заході досі не усвідомили, що побороти Росію потрібно якнайшвидше, бо чим довше цього не стається, тим більше країна-окупант мілітаризується й посилюється.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, пише OBOZ.UA. За його словами, навряд чи західні партнери цього не бачать, просто їм не хочеться вірити у те, що сформувалася вісь зла – Росія, Іран, Північна Корея, і що цю вісь зла потрібно нищити.

Гетьман наголосив, що низка західних країн набагато економічно міцніші за РФ. Так, ВВП Росії нижчий за ВВП Італії. Також цей показник нижчий, ніж окремо у Франції і Британії. За словами майора запасу ЗСУ, бюджет Пентагону втричі більший, ніж бюджет усієї РФ. У той же час Гетьман наголошує, що виникає "дивна ситуація", коли військова допомога Україні для боротьби з країною-агресоркою РФ надто мала і більше схожа на "крихти зі столу".

відео дня

Він зазначив, що для повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку Захід задіяв війська коаліції, використав 4 тисячі танків Abrams і 4 тисячі броньованих машин Bradley, а також запустив по території, яку зайняв Хусейн (а це набагато менше, ніж наша лінія фронту) 280 ракет Tomahawk. Тоді Хусейна вдалося перемогти дуже швидко. Натомість зараз Україні передали лише 31 танк Abrams, каже Гетьман. За його словами, така мала допомога є відповіддю на питання, чому в нас такий повільний наступ.

Також майор запасу ЗСУ звернув увагу, що поки Росія може отримати ракети від Ірану, західні партнери досі вагаються, чи передавати Україні далекобійну зброю. А усі такі вагання дають Росії час для переведення економіки на військові рейки.

"Вже зараз в них (у російських окупантів – ред.) є можливість виробити щонайменше три ядерні бомби. Вони вже виробляють новітні гіперзвукові ракети тощо. Те саме стосується і Північної Кореї, яка вже запустила ракету в космос", – наголосив Гетьман.

Він наголосив, що з цією віссю зла потрібно боротися зараз, поки вона не стала критично потужною.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються просуватися на сході. Російські окупанти атакують українські позиції на Лимансько-Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки. Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

Також аналітики ISW розповіли, що потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт. Небезпечна погода в Чорному морі змусила країну-агресора Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Олексій Гетьман
Реклама

Головне за день

Війна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – Тука

Війна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – Тука

09:00 Ексклюзиви
Флот РФ може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - The National Interest

Флот РФ може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - The National Interest

08:58 Світ
Україна з партнерами могла б розчавити РФ: майор ЗСУ сказав, що для цього потрібно

Україна з партнерами могла б розчавити РФ: майор ЗСУ сказав, що для цього потрібно

08:44 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:58

Флот РФ може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - The National Interest

08:44

Україна з партнерами могла б розчавити РФ: майор ЗСУ сказав, що для цього потрібно

08:42

Генерал Джонс розповів, чого не вистачило Україні для успішного контрнаступу

08:10

Для нас існує тільки один спосіб досягнути мируПогляд

07:58

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: перші подробиці

Війна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – ТукаВійна не закінчиться у 2024-му, зруйнованих вщент міст, як Бахмут, стане більше – Тука
07:37

Потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт: аналітики пояснили, що сталося

06:51

Армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки: в ISW розкрили деталі

06:10

Чотири виміри майбутніх виборівПогляд

05:24

Гороскоп на грудень 2023 для Дів: які подарунки долі принесе перший місяць зимиВідео

Реклама
04:05

Як зрозуміти, що сухий корм зіпсувався: дивна хитрість уб'є просто наповал

03:30

Чи можна доливати воду в холодець: проста порада, яка врятує страву

02:33

Як швидко відновити дуже сухі губи: дієві методи для зволоження

02:05

Подкопаєва показала фанатам 18-річного сина-красеня на фото

01:35

Красуня і бешкетниця: Денисенко без бюстгальтера прикрила принади бахромою

01:26

У сильний шторм Росія вивела фрегат у море: до чого готуватися українцям

00:29

Влада Польщі відреагувала на блокаду кордонів: які умови запропонували Україні

00:26

Накривають артою, авіацією і дронами: росіяни намагаються просуватися на сході

27 листопада, понеділок
23:54

Разом, але не так: Потап показався з Настею Каменських в МаяміВідео

23:36

Ідеальна зарядка для людей 45 років+: комплекс вправ на все тілоВідео

23:31

Сніговий шторм рухається на північ, є загиблі - Зеленський

Реклама
22:26

У Байдена і Шольца відхрестилися від заяв про примушування Зеленського до переговорів із РФ

22:25

Останнє випробування року: три знаки зодіаку зазнають невдач у грудні

22:24

В Україні змінять мобілізаційну політику: Данілов пояснив новий план

21:38

Перезавантаження кіносаги "Сутінки": хто може зіграти нових Беллу та Едварда

21:21

"РФ навесні почне продавлювати фронт": експерт назвав єдиний спосіб цього уникнути

21:18

Сильний ритуал для покупки квартири: вже скоро купите власне житлоВідео

21:11

Витончуються, як можуть: окупанти навчилися дистанційно розміновувати територію

19:39

У Криму виявили невідомий масштабний комплекс: він створює сильні перешкоди

19:39

ЗСУ націлилися на Мелітополь: розкрито деталі наступальної операції

19:16

Ексчоловік Соломії Вітвіцької демобілізувався з фронту - ведуча назвала причину

19:13

Снігова лавина та потужний вітер: наскільки сильний мороз вдарить в Україні

19:10

Про "термітів" або нове "досягнення" РФПогляд

18:47

"Брянська різанина" : у ЗСУ розкрили, як Patriot знищив авіацію РФ за п'ять хвилин

18:25

Активізувалися розмови: чи передає Іран балістичні ракети РФ - відповідь ГУР

18:11

Путін посилює вторгнення і кидає на фронт ще більше окупантів – міністр оборони Британії

17:57

ЗСУ влаштували "м'ясорубку" біля Авдіївки та відкинули ворога: у РФ колосальні втрати

17:50

У Раді вимагають відставки депутатки Безуглої: загрожує нацбезпеці

17:50

Ціни злетять у космос, а продукти стануть дефіцитом: чим загрожує блокада кордонів

17:35

Наомі Кемпбелл заручилася та засвітила величезний камінець на пальці - ЗМІ

17:33

При болю в горлі цей метод найкращий: потрібна лише пляшка і звичайна вода

Реклама
17:31

На каналі 2+2 – прем’єра документального проєкту "Інтернаціональний фронт"

17:26

Що не можна позичати 28 листопада, щоб не було бідності: важливі прикмети дня

17:20

Лише найуважніші знайдуть помилку на картинці за 9 секунд: загадка на швидкість

17:18

"Різдво. Ти не один": стали відомі нові подробиці зйомки масштабного святкового проєкту телеканалу "1+1 Україна"Відео

17:13

Повнолітній син генпрокурора Костіна залишив Україну і оселився в Нью-Йорку, - політолог Магда

16:47

"Обстріли будуть": чим і коли РФ готова бити по Україні – тривожний прогноз ЗСУ

16:33

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Кролику - проблема, Змії - щастя

16:24

"Важко просуватися": у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні

15:59

Необхідка програма дій з порятунку УкраїниПогляд

15:49

Якщо їжа прилипає до сковорідки: врятує геніальний лайфхак з горілкою

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти