Україна з партнерами могла б розчавити РФ: майор ЗСУ сказав, що для цього потрібно

Захід не хоче вірити у те, що сформувалася вісь зла з трьох країн. Але з цією віссю зла потрібно боротися, поки вона не стала критично потужною.

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Україна з партнерами могла б розчавити РФ/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, скрін

Антипутінська коаліція низки держав могла б "розчавити" країну-агресорку Росію, адже військово-економічний потенціал західних країн, які є союзниками України, набагато перевищує потенціал РФ. Проте на Заході досі не усвідомили, що побороти Росію потрібно якнайшвидше, бо чим довше цього не стається, тим більше країна-окупант мілітаризується й посилюється.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, пише OBOZ.UA. За його словами, навряд чи західні партнери цього не бачать, просто їм не хочеться вірити у те, що сформувалася вісь зла – Росія, Іран, Північна Корея, і що цю вісь зла потрібно нищити.

Гетьман наголосив, що низка західних країн набагато економічно міцніші за РФ. Так, ВВП Росії нижчий за ВВП Італії. Також цей показник нижчий, ніж окремо у Франції і Британії. За словами майора запасу ЗСУ, бюджет Пентагону втричі більший, ніж бюджет усієї РФ. У той же час Гетьман наголошує, що виникає "дивна ситуація", коли військова допомога Україні для боротьби з країною-агресоркою РФ надто мала і більше схожа на "крихти зі столу".

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Він зазначив, що для повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку Захід задіяв війська коаліції, використав 4 тисячі танків Abrams і 4 тисячі броньованих машин Bradley, а також запустив по території, яку зайняв Хусейн (а це набагато менше, ніж наша лінія фронту) 280 ракет Tomahawk. Тоді Хусейна вдалося перемогти дуже швидко. Натомість зараз Україні передали лише 31 танк Abrams, каже Гетьман. За його словами, така мала допомога є відповіддю на питання, чому в нас такий повільний наступ.

Також майор запасу ЗСУ звернув увагу, що поки Росія може отримати ракети від Ірану, західні партнери досі вагаються, чи передавати Україні далекобійну зброю. А усі такі вагання дають Росії час для переведення економіки на військові рейки.

"Вже зараз в них (у російських окупантів – ред.) є можливість виробити щонайменше три ядерні бомби. Вони вже виробляють новітні гіперзвукові ракети тощо. Те саме стосується і Північної Кореї, яка вже запустила ракету в космос", – наголосив Гетьман.

Він наголосив, що з цією віссю зла потрібно боротися зараз, поки вона не стала критично потужною.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються просуватися на сході. Російські окупанти атакують українські позиції на Лимансько-Куп'янському та Бахмутському напрямках.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що армія РФ наступає на шести напрямках в районі Авдіївки. Російські війська нібито захопили всю промзону на південний схід від Авдіївки і вийшли на південно-східні околиці Авдіївки.

Також аналітики ISW розповіли, що потужний шторм у Чорному морі вплинув на фронт. Небезпечна погода в Чорному морі змусила країну-агресора Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування.

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