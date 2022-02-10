"Якщо така розумна, то лікуй сама!": лікарів звинуватили у смерті 25-річного хлопця на Рівненщині

Лікарів на Рівненщині звинуватили у недбалості, яка призвела до смерті людини / rivne.media

У Рівненській області в лікарні помер 25-річний чоловік. Рідні покійного звинуватили медиків у недбалості.

1 січня 2022 року 25-річному жителю міста Сарни стало погано. Дружина чоловіка викликала медиків. Хворого госпіталізували, проте через 18 днів він помер у реанімації, повідомили у Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, рідні чоловіки звинуватили медиків у неналежній допомозі і звернулися в поліцію. Правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 139 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

"Якщо така розумна, то лікуй сама!"

Мати чоловіка в коментарі rivne.media розповіла, що у її сина була підозра на розрив аневризми, проте медики нібито не поспішали надавати йому допомогу.

"Замість того щоб збивати тиск, то його під руки поволокли з п'ятого поверху. Привезли на приймальне відділення, йому ставало все гірше. Лікар приймального підійшла до нього тільки раз. Коли моя невістка кричала: "робіть щось! Лікар їй відповіла: Якщо така розумна, то лікуй сама!",- каже мати покійного Світлана Панасюк.

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"Всі хотіли святкувати"

За словами жінки, медики неправильно транспортували хворого до лікарні і оскільки це було 1 січня, не провели операції. Також в реанімації зламався апарат штучного дихання, через що її синові стало погано і через два дні він помер.

"У цей час його вже потрібно було відправляти санавіацією. Таких пацієнтів відразу відправляють на операцію. Їх не тримають. Але це було 1 січня. Всі хотіли святкувати. До головного лікаря та його заступників неможливо було додзвонитися. У реанімації у мого сина зламався апарат штучного дихання. Після цього моєму синові стало погано, і він через 2 дні помер", — каже Світлана.

Жінка переконана, що в смерті її сина винні саме лікарі.

"Це не люди, це скоти. Вони просто з'їли. Вони його вбили. І я це доведу"- додала вона.

Медики кажуть, що пацієнт був "безперспективний"

У Сарненській районній лікарні всі звинувачення спростовують. Медики стверджують, що діяли відповідно до протоколів. Завідуюча відділенням ЕМД Сарненської райлікарні Тамара Супрунець розповіла, що у чоловіка теж була серйозна патологія нирок, проте він не пив таблеток, а в новорічну ніч ще й випивав алкоголь.

читайте такожМахіна протаранила будку: поїзд потрапив в аварію через недбалістьМедик стверджує, що в лікарні вже провели службове розслідування, проте ніяких порушень не виявили. Рідних покійного лікар же звинувачує в неадекватності і пояснює, що через конфлікти медики навіть були змушені викликати поліцію.

"Санавіація неодноразово приїжджала до них, але він був безперспективний. Все, що можна було, на нашому рівні було зроблено. Чудеса робити було неможливо. Якби він приймав ці медикаменти, дотримувався цих порад, то, може, цього б не було", – розповіли в лікарні.

Раніше ми розповідали, що в Мелітополі Запорізької області у 27-річної жінки вчасно не виявили рак, через це пішли метастази. У підсумку їй зробили операцію, видалили органи малого тазу і тепер вона не зможе мати дітей.

Також головред писав, що в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.

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