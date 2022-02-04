"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

Українка звинуватила лікаря в недбалості , через яку вона більше не зможе мати дітей / depositphotos, УНІАН

У Мелітополі Запорізької області у 27-річної жінки вчасно не виявили рак, через це пішли метастази. У підсумку їй зробили операцію, видалили органи малого тазу і тепер вона не зможе мати дітей.

27-річна мешканка Мелітополя своє історією поділилася в соцмережах.

"Я не народжувала. Планували з чоловіком першу дитину. Готувала організм до вагітності. Нічого не виходило. За півтора року лікар тричі мене госпіталізувала і ставила діагноз "апоплексія яєчників". Робила купу УЗД, здавала купу аналізів і тільки через 1,5 року лікування вона сказала здати аналізи на рак, прийшли результати S100. Вона сказала: "Все нормально" і дала направлення в онкодиспансер Запоріжжя. Каже: "Там тобі зроблять маленьку лапароскопію". В результаті у мене рак", - поділилася жінка.

За її словами, у неї діагностували 3 стадію раку, а метастази пішли навіть у шлунок.

"Мені зробили смугову важку операцію. Лікарі сказали, що через 2 місяці рятувати було б нікого. Попереду довгий і серйозне лікування. Дітей у мене не буде, видалили всі органи", — каже дівчина.

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Вона звинуватила лікаря в недбалості і в тому, що та позбавила її радості материнства.

Українка звинуватила лікаря в недбалості / instagram.com/dctr.mlt/

У медичному центрі, де працює цей лікар-гінеколог, про яку йде мова, журналістам ТСН повідомили, що нарікань з боку пацієнтів на її роботу ніколи не було.

"Ольга Борисівна у нас працює вже понад 8 років. Скарг на неї з боку пацієнтів ніколи не було", — розповіли в медичному центрі.

Раніше повідомлялося, що в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.