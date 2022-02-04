"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

За словами дівчини, у неї вчасно не виявили рак.
У Мелітополі Запорізької області у 27-річної жінки вчасно не виявили рак, через це пішли метастази. У підсумку їй зробили операцію, видалили органи малого тазу і тепер вона не зможе мати дітей.
27-річна мешканка Мелітополя своє історією поділилася в соцмережах.
"Я не народжувала. Планували з чоловіком першу дитину. Готувала організм до вагітності. Нічого не виходило. За півтора року лікар тричі мене госпіталізувала і ставила діагноз "апоплексія яєчників". Робила купу УЗД, здавала купу аналізів і тільки через 1,5 року лікування вона сказала здати аналізи на рак, прийшли результати S100. Вона сказала: "Все нормально" і дала направлення в онкодиспансер Запоріжжя. Каже: "Там тобі зроблять маленьку лапароскопію". В результаті у мене рак", - поділилася жінка.
За її словами, у неї діагностували 3 стадію раку, а метастази пішли навіть у шлунок.
"Мені зробили смугову важку операцію. Лікарі сказали, що через 2 місяці рятувати було б нікого. Попереду довгий і серйозне лікування. Дітей у мене не буде, видалили всі органи", — каже дівчина.
Вона звинуватила лікаря в недбалості і в тому, що та позбавила її радості материнства.
У медичному центрі, де працює цей лікар-гінеколог, про яку йде мова, журналістам ТСН повідомили, що нарікань з боку пацієнтів на її роботу ніколи не було.
"Ольга Борисівна у нас працює вже понад 8 років. Скарг на неї з боку пацієнтів ніколи не було", — розповіли в медичному центрі.
Раніше повідомлялося, що в реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні розгорівся скандал. Батьки звинувачують медиків у смерті дворічного Давида. Вони кажуть, що лікарі несвоєчасно надали допомогу дитині.