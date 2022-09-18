"Ще раз би поїхала до Маріуполя": у мережі з'явилося відео допиту в полоні "Пташки" з "Азовсталі"

Катерина "Пташка" Поліщук / скріншот з відео

Захисниця заводу "Азовсталь" у Маріуполі, 21-річна Катерина Поліщук, яка потрапила в полон до російських окупантів, як і раніше жива і знаходиться в полоні у окупантів. Кремлівські пропагандисти опублікували відео з допитом дівчини в соціальних мережах.

У ролику видно, що Катерина принципово продовжувала спілкуватися з росіянами українською мовою. "Пташка" сміливо говорить, що в Маріуполі найбільшу користь могла приносити саме в якості медика, тому їй не було необхідності брати в руки зброю.

"Я не пішла кухарем, тому що я погано готую. Я не пішла стрільцем, Я не пішла кулеметником або артилеристом. Я вважаю, що найбільшу користь я принесла, будучи медиком. Якби я могла поїхати в Маріуполь ще раз, я б поїхала", - розповіла дівчина.

Нагадаємо, Катерина "Пташка" Поліщук прославилася після того, як в Мережу потрапило відео її співу під російськими бомбами у Маріуполі.

Вона родом з Тернопільщини. Стати на захист України дівчина вирішила навесні 2021 року. І незабаром успішно закінчила медичні курси. Батькам про те, що вирушила на передову в Маріуполь, дівчина сказала вже постфактум. Боялася, щоб вони не турбувалися.

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