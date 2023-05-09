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ЄС готовий дати Україні 1 млн артснарядів: Зеленський назвав умову перемоги над РФ

Олексій Тесля
9 травня 2023, 14:29 оновлено 9 травня, 14:41
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Україна демонструє ефективність захисту проти російської агресії, сказав президент.
Володимир Зеленський, українські військові
Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може перемогти у війні / Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Перемогти російського агресора Україна зможе при пропорційності можливостей українських захисників і тих, які має РФ, заявив президент Володимир Зеленський.

За підсумками переговорів з головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн він сказав, що на сьогодні існує необхідність кількох рішень:

  • оборона;
  • подальшого об'єднання;
  • вирішення існуючих протиріч.

"Щодо оборони Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Головне пропорційність наших можливостей тим можливостям, які має агресор", — зазначив глава держави.

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ЄС готовий надати військову допомогу Україні

Президент також розповів, що Європейський Союз готовий надати Україні мільйон снарядів для артилерії для боротьби з російською агресією.

"Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів — це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - сказав він.

Глава держави також зазначив, що Україна щодня демонструє ефективність захисту проти російської агресії.

"У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", — сказав Зеленський і додав, що обговорив прискорення закупівлі та постачання цих боєприпасів, які потрібні на передовій.

Дивіться відео: Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн

Screenshot
Володимир Зеленський зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн / скріншот

Допомога союзників Україні

Раніше Зеленський заявив, що Україна в ці дні активно готується до нових заходів у травні та червні. Держава повинна зробити цей час не менш плідним як в постачанні зброї для українських захисників, так і в рішеннях для України, в переговорах з нашими партнерами.

"Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо міжнародних зустрічей різного рівня в Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру", - сказав президент.

За підсумками засідання Рамштайн-11 міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що наземні системи ППО в даний момент є найбільш необхідним видом озброєння для України. На думку глави Пентагону, сторони, що підтримують Україну, можуть зробити більше в цій сфері.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 1 травня, що Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просили українську владу. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу. За словами Кірбі, готується ще один пакет військової допомоги.

Більше новин:

Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляйєн військова допомога війна Росії та України
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