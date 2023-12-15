Епопея триває: міськрада Івано-Франківська подала до СБУ заяву про Фаріон

Депутати міськради Івано-Франківська звернулися до СБУ у справі Ірини Фаріон.

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Міськрада Івано-Франківська подала до СБУ заяву про Фаріон / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Івано-Франківська міськрада звернулася до голови СБУ Василя малюка та міністра освіти і науки України Оксена Лісового з проханням яка стосується Ірини Фаріон. Про це повідомила сама колишня депутат.

На сесії міськради було прийнято рішення, у якому депутати міськради заявили, що останнім часом в інформаційному просторі з'являється багато спекуляцій, пов'язаних з мовним питанням, в якому деякі сили ставлять статус української мови під сумніви.

"Сьогодні ми стурбовані тим, що навколо питання державного статусу української мови організовують провокації, очевидно з метою розколоти суспільство і розхитати і без того важку ситуацію в державі. І виграє від цього тільки ворог", - написали в заяві.

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На думку депутатів, саме таким прикладом провокацій і є історія "ганебного цькування мовознавця і професора Ірини Фаріон".

"Це випадок відвертих репресій проти тих, хто рішуче відстоює державний статус української мови та національний розвиток України. Ми вимагаємо припинити інформаційне переслідування Ірини Фаріон. Не можна допустити, щоб в Українській державі карали українців за захист української мови!",- підсумували в заяві.

Скандал з Іриною Фаріон

Нагадаємо, колишня народний депутат Ірина Фаріон зробила скандальну заяву на адресу російськомовних українських захисників з бригади "Азов". На її думку, ці бійці порушують законодавство, яке зобов'язує розмовляти українською мовою. Про це вона заявила в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Трохи пізніше на скандал відреагувало МОН України. Студенти вищого навчального закладу, в якому працювала Ірина Фаріон, зажадали її звільнення. У відповіді на інформаційний запит МОН України підтримало звільнення Фаріон і припинення співпраці з нею. У міністерстві зазначили, що викладач може впливати на особистості та світогляд студентів, а Фаріон "не поділяє фундаментальних цінностей щодо гідності людини та поваги до захисників".

Незабаром після цього, скандального українського мовознавця Ірину Фаріон, яка різко висловлювалася про російськомовних військових, звільнили з Львівського Політеху. Заява про звільнення з'явилася в Мережі.

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