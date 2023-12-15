Вандали зрізали 12-річне дерево: пам'ять про юного захисника України знищена

У Києві зрізали дерево, присвячене розвіднику і захиснику України Роману Ратушному.

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Пам'ять про юного захисника України знищена / колаж: Главред. фото: УНІАН, Київзеленбуд

Сьогодні, 15 грудня, у Києві невідомі вандали зрізали дуб, який жителі міста всього два дні тому висадили в пам'ять про відомого активіста і захисника України Романа Ратушного. Розвідник загинув у війні з Росією в червні минулого року. Про це повідомили у "Київзеленбуд".

Стало відомо, що злочин скоїли вночі в Шевченківському районі міста на вулиці Січових Стрільців, 29.

На місці дерева, яке простояло всього два дні, зловмисники залишили всього лиш обрубаний короткий стовбур, а точніше те, що від нього залишилося.

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У Комунальному закладі стверджують, що дуб був символом боротьби за незалежність і повинен був нагадувати про ціну боротьби за незалежність.

"Дванадцятирічний дуб, наданий громадською організацією "Зберегти Квіти України", мав стати символом боротьби за незалежність України та живим нагадуванням про ціну нашої свободи", - коментують у відомстві.

На даний момент співробітники комунальної служби Шевченківського району та меценати звернулися до провоохоронних органів з метою відновити справедливість і притягнути до відповідальності особи, які знищили дерево і пам'ять.

"Кожне неправомірне видалення зелених насаджень столиці карається законом! Комунальне об'єднання закликає киян та гостей столиці бути свідомими та з повагою ставитися до наших героїв, які ціною власного життя наближають Україну до перемоги", - додали у службі.

Роман Ратушний - захисник України

Нагадаємо, у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня 2022 року загинув відомий київський активіст, розвідник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Роман Ратушний. Воїн з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну брав участь у боях під Києвом. Пізніше у складі своєї бригади визволяв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом.

"Я не хочу вірити. Відмовляюся вірити. А хто буде орієнтиром принциповості?!... Світлим світлом Києва... і якою буде наша Україна ... хто будеш народжувати дітей і плекати сталеву непереборну націю. Нести в собі українство... Невимовна втрата, Роман Ратушний, ну як же так...Світла пам'ять."- такими словами українці відреагували на втрату захисника української держави.

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