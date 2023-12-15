З Білого дому зникла надсекретна папка з матеріалами про РФ: хто у цьому замішаний

У цій папці була інформація про те, що Путін допомагав Трампу перемогти на виборах у 2016 році.

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З Білого дому зникла папка з секретними документами про РФ / Колаж: Главред, фото: Білий дім, pexels

У Білому домі США зникла папка із секретними матеріалами про Росію. В ній містилась інформація про американські вибори у 2016 році. Про це повідомляє CNN.

Інформація була настільки секретною, що конгресмени і їхні помічники зі спеціальним допуском могли ознайомитись з нею лише у штаб-квартирі ЦРУ у Ленглі. При цьому їм не дозволялося забирати із собою записи, які вони робили під час вивчення матеріалів. Ці записи зберігались у сейфі.

Повідомляється, що у зниклих документах була інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін намагався допомогти Трампу стати президентом. У папці також були необроблені розвіддані про російських агентів із зазначенням джерел отримання цієї інформації.

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Востаннє цю папку бачили в останні дні перебування Трампа на посаді президента. Він особисто розпорядився доставити йому папку, а за день до залишення президентського крісла видав указ про розсекречення частини матеріалів. Мова йшла про документи, пов'язані з розслідуванням ФБР про втручання РФ у вибори. Ця папка була ретельно вивчена помічниками республіканців зі спеціальним допуском. Відбувалося це під наглядом керівника апарату Білого дому.

У Білому домі було створено декілька копій вже відредагованої версії папки, які хотіли поширити серед республіканців у Конгресі та журналістів. Копії спершу розіслали, але потім вилучили. Документи так і не були опубліковані, попри наказ Трампа про розсекречення, а копії надіслали до Нацархіву.

Співробітники американської розвідки побоюються, що в результаті цього витоку могли бути розкриті деякі найбільш охоронювані секрети США і їх союзників. Минулого року стало відомо про те, що Трамп ховає секретну папку та інші важливі документи у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Заяви Трампа про війну в Україні

У вересні 2023 року ексглава США Дональд Трамп заявив, що нібито здатний закінчити війну в Україні всього за "24 години".

Президент Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа в зону бойових дій. Таким чином український лідер зможе переконати Трампа "за 24 хвилини", що завершити повномасштабне вторгнення РФ так швидко не вийде.

Колишній президент США Трамп відмовився приїхати в Україну з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського. За його словами, він вважає це недоречним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на підтримку США незалежно від того, хто стане переможцем виборчих перегонів. При цьому, за словами глави держави, в українців є певна тривога щодо деяких республіканців, які вимагають скоротити підтримку України.

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