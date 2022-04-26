"Безграмотна похмура орда в лаптях": Невзоров розвіяв міф про "велич" Росії

Олександр Невзоров / facebook.com/nevzorovanevzorov

У Росії змінили правила визначення "іноземних агентів". Тепер до списків можуть потрапляти ті, хто "потрапив під іноземний вплив".

На чергову маячну ініціативу російської влади відреагував журналіст і публіцист Олександр Невзоров. На своєму Telegram-каналі він нагадав, що "велич" Росії було запозичено в інших країн.

"При нагоді нагадайте цьому збіговиську ідіотів, що вся Т.зв. "Росія" це результат "іноземного впливу". Нічого свого у неї ніколи не було. Виключіть всі створили її "Іноземні впливи", починаючи від науки і права, до культури і техніки - і ви отримаєте безграмотну похмуру орду в лаптях", - зазначив Невзоров.

"Іноземний агент"

З точки зору російської держави, це особа, яка отримує фінансування з-за кордону і бере участь у політичній діяльності, поширенні відомості як засіб масової інформації або зборі військово-технічних відомостей.

читайте також"Війна моментально завершиться": Невзоров розповів, як зупинити РосіюНагадаємо, в російському Санкт-Петербурзі створили бота для доносів. Таким чином путінська " Єдина Росія "має намір"боротися з фейками про війну".

Цю новину не залишив без уваги російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров. В характерній йому манері він жорстко розніс спроби приховати правду про звірства російських солдатів в Україні.

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