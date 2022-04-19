"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність

Наближені до Володимира Путіна померли за загадкових обставин.
У понеділок, 18 квітня, в Росії стало відомо про відразу дві смерті топ-чиновників, наближених до президента Володимира Путіна.
Йдеться про колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва і екс-директора Служби зовнішньої розвідки В'ячеслава Трубнікова, пише "Обозреватель."
Обставини смерті 77-річного Трубнікова, якого позаочі називали "головним шпигуном Путіна", журналісти вважали за краще широко не поширювати.
Приховати гучне самогубство Аваєва, який перед смертю холоднокровно розправився з власними дружиною і дочкою, – завдання скрутне і малоперспективне навіть в такій тоталітарній державі як РФ.
читайте такожУкраїнські мольфарки прокляли Путіна і його кодло - до списку потрапили Шойгу, Скабєєва і СоловйовОбидві смерті стали якоюсь закономірністю на тлі рокіровки військового керівництва в Москві, непублічних затримань і арештів, які активно тривають в Росії після розгромної поразки армії окупантів під Києвом, Черніговом і Сумами, пише видання.
Одним з найбільш яскравих прикладів став міністр оборони Сергій Шойгу, який після регулярної трансляції на всіх федеральних каналах раптово зник, а потім виявився жертвою інфаркту та інших хронічних хвороб, що загострилися на тлі невдалої військової кампанії в Україні.
Раніше з'явилася інформація, що Міністр оборони Росії Сергій Шойгу потрапив до реанімації та підключений до апаратів забезпечення життєдіяльності. У нього - обширний інфаркт. Чи виживе Шойгу - невідомо. Про це повідомив з посиланням на власні джерела в Москві російсько-Ізраїльський громадський діяч, колишній співвласник Юкоса Леонід Невзлін.
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