Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти Рябчука

Затримання Артема Рябчука / Facebook / UA.National.Police

Колишній боєць Нацгвардії Сергій Грищенко, який служив в частині № 3021, з якої також був солдат Артем Рябчук, який розстріляв людей в Дніпрі, розповів про порядки в частині.

Як повідомив він в інтерв'ю kp.ua, нещодавно командиром батальйону, де служив цей солдат, поставили майора, який славиться грубим і упередженим ставленням до людей, вимагав робити все за його наказом, навіть якщо порушувався статут. Можливо, це теж зіграло свою роль у трагедії.

Тиск і приниження з боку офіцерів

Сергій каже, що версія про те, що Рябчука цькували через бійку, про яку він доповів командиру, може бути реальною.

За його словами, якщо хтось відстоював правду і заявляв про це відкрито, відразу потрапляв під жорсткий пресинг. На нього нацьковували весь особовий склад.

"Строковиків збирали на плацу і оголошували: ви всі - раби, за вас заплачено. Так і мені говорили, Коли незаконно звільняли. Командир частини прямо сказав, що йому плювати на закон, що закон – це він, і я нічого не доб'юся", - розповідає екс-боєць НГУ.

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Загиблих могло бути набагато більше

За версією співрозмовника, розстріл у вартовому приміщенні був не стільки помстою, скільки прелюдією до неї.

На його думку, Рябчук мав іншу мету, тому зібрав у рюкзак боєприпаси. Можливо, він хотів йти на розбірки у військову частину. Але коли опинився за територією заводу, загубився, охолов і вирішив здатися.

Що відомо про жертви розстрілу

Грищенко впевнений, що загиблі на Південмаші не були причетні до знущань над цим солдатом.

"Знав загиблого начальник варти Олександра Буганова. Це був душевний, добрий чоловік, який ніколи нікого не ображав. Думаю, що строковик усунув його як перешкоду, тому що у начальника варти був пістолет, і він міг застосувати його на поразку", - додав колишній нацгвардієць.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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