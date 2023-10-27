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"Стан дуже важкий": на колишнього нардепа-зрадника Царьова напали в Криму

Олексій Тесля
27 жовтня 2023, 11:32оновлено 27 жовтня, 13:11
У ніч на 27 жовтня до санаторію в Ялті, де проживає Олег Царьов, з'їхалися швидка і поліція.
Царський
На Олега Царьова скоєно напад / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

В окупованому РФ Криму було скоєно напад на колишнього народного депутата Олега Царьова, який після 2014 року втік до Росії.

Колаборант отримав ножові поранення. Про це повідомляють в Мережі джерела, знайомі з ситуацією.

Підкреслюється, що Царьов отримав ножові поранення в результаті скоєного на нього нападу.

відео дня

"Його підрізали", - пише джерело, посилаючись на інформацію, отриману від близьких Царьова.

Відзначимо, що в ніч на 27 жовтня до санаторію імені Кірова в Ялті, де він проживає, з'їхалися швидка і поліція, присутні агресивно реагували на зйомку.

"Зі вчора Царьов не писав нічого в свій канал, хоча досить активно його веде", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу колаборант Володимир Рогов пише про те, що Царьов нібито знаходиться в реанімації. За його даними, в Царьова стріляли.

"Стан Олега дуже важкий. В даний момент він в реанімації. Ніякої різанини не було. В Олега стріляли", - повідомив Рогов.

Додамо, що родина зрадника Царьова підтвердила, що у нього стріляли. Зазначається, що близько опівночі на території санаторію, де він живе, у нього двічі стріляли.

Водночас місцеві паблики пишуть, що Царьова немає в жодній з відомчих лікарень окупованого півострова. Підозрюють, що замах може бути інсценуванням спецслужб.

А спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "у Кремлі не мають інформації про замах на Олега Царьова".

Дивіться відео - у Криму скоєно напад на Олега Царьова:

Screenshot
Скоєно напад на Олега Царьова / скріншот

Хто такий Олег Царьов

Колаборант переховується в РФ від слідства, проведеного Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді. Був депутатом Верховної Ради України IV-VII скликання, членом фракції Партії регіонів, активний прихильник Віктора Януковича. У 2014 році був обраний "спікером парламенту" так званої Новоросії — об'єднання підконтрольних РФ угруповань "ДНР" і "ЛНР".

В інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну заявляв, що до анексії Криму Росією нібито привів Майдан. Після російського вторгнення в Україну у 2022 році брав активну участь у пропагандистських відеозйомках на окупованих територіях Київської області. У березні 2022 р. пропонував голові військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілкулу здати місто російським окупантам, отримав відмову.

Царський
Олег Царьов / УНІАН

Царьову було оголошено підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110 і ч. 1 ст. 111-1 КК. У 2023 році Київський апеляційний суд залишив у силі вирок суду Царьову, згідно з яким його засудили до 12 років ув'язнення. У травні 2023 року СБУ оголосила Царьову підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Царьов злив плани ПР. Регіонали планували реалізувати сценарій сепаратизму з відділенням ряду західних областей України.

Раніше повідомлялося про те, що Федеральна служба безпеки Росії перед тим, як Москва розв'язала повномасштабну війну проти України, створила два маріонеткових "уряди" на випадок захоплення Києва, який планувався після 24 лютого. Головні дійові особи - Віктор Медведчук і колишній президент Віктор Янукович.

Перша група залишилася на захоплених районах півдня, а друга збиралася в Білорусі на початку березня і мала намір повернути владу в столиці.

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Партія регіонів Олег Царьов новини Криму
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