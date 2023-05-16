Двоє дітей не дочекаються батька: під Бахмутом загинув розвідник з Харківщини

Свій останній бій воїн ЗСУ Вадим Соколов прийняв поблизу села Іванівське Бахмутського району. Йому було 37 років.

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Солдат ЗСУ Вадим Соколов загинув під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook

У бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув 37-річний розвідник, старший солдат ЗСУ Вадим Соколов. Він захищав Україну від загарбників з вересня 2022 року. Вдома свого захисника не дочекалися двоє неповнолітніх синів, дружина і мама.

Свій останній бій воїн ЗСУ прийняв поблизу села Іванівське Бахмутського району. Про його загибель повідомила Люотинська міська громада у Facebook.

"У боротьбі з агресором гине цвіт нації, кращі захисники України", – йдеться в повідомленні.

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Вадим Володимирович Соколов народився 03.03.1984 року в селі рідне Барвінківського району Харківської області. Довгий час з родиною проживав у місті Люботин. Там його знають як кваліфікованого будівельника.

На військову службу чоловіка призвали 24 вересня 2022-го. Він воював проти окупантів у Донецькій області.

У Вадима Соколова залишилися двоє дітей, дружина і мама / Фото: Facebook

Похорон захисника з усіма військовими почестями запланували на 16 травня, прощання почнеться з 11:00. Свій вічний спокій солдат Вадим Соколов знайде на Алеї слави центрального кладовища Люботина.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина і півторарічний син.

У важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

Також на фронті загинув 42-річний хокеїст і тренер Олександр Хміль. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом в Донецькій області.

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