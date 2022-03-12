Два 200-их орки і три танки: на Сумщині тероборона голіруч захопила ворожу техніку

Тероборонівці самостійно знищили двох російських загарбників.
У Сумському районі місцева тероборона зібрала трофеї – відібрала в окупантів три танки і самохідну артилерійську установку (САУ).
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
Крім цього, наші тероборонівці знищили двох російських окупантів.
"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї і знешкоджує ворога! 16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голіруч зупинила три танки фашистської Росії та одну САУ. Як мінімум, двоє 200-х "смажених чебуреків", – написав Живицький.
Нагадаємо, повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.
Раніше повідомлялося, що журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони російської військової техніки у напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною. За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, йдеться про 20 одиниць військової техніки.
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