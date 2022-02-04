"Думайте про те, що їсте": Клопотенко "просвітив" українців у питаннях правильного харчування

Євген Клопотенко розповів, в чому полягає правильне харчування / instagram.com/klopotenko/

Кулінар Євген Клопотенко, який раніше зіткнувся з критикою нового меню в українських школах і дитсадках, пояснив в чому суть правильного харчування.

У пості на своїй сторінці в Facebook Клопотенко зазначив, що перш за все потрібно розуміти свій організм, і для чого ви їсте певний продукт.

"Ось [навіщо - неценз.] вам потрібно правильне харчування, якщо ви кинулися в нього без розуміння власного організму? Тому я топлю за свідоме харчування. Це коли ви їсте те, що вам хочеться, але чітко знаєте про наслідки. Тобто, можете відповісти, навіщо вам зараз певний продукт, і як це вплине на ваші емоції і організм", - написав Клопотенко.

Кулінар нагадав, що цукор - це звичайний вуглевод, який дає енергію, але у великих кількостях не дасть нічого хорошого.

"Цукор не вб'є, а дасть енергію. Але в разі якщо є його в межах норми. Перебір нікому не потрібен. Звичайно, ви від переїдання цукру не помрете відразу, і вас, можливо, підкосить екологія, але чому б не прожити це життя свідомо. Те ж стосується і іншої їжі", - вважає Євген.

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Клопотенко зазначив, що раніше їв все, що йому хочеться, а зараз вдумується і їсть усвідомлено.

читайте такожУкраїнці "рознесли" нове шкільне меню: Клопотенко відповів на критику"Тому просто беріть до уваги, що різна їжа має різні елементики та різний вплив на організм різних людей (не всім однаково підходить одна і та ж їжа). І коли їсте - думайте про те, що їсте. Я, наприклад, раніше їв все, що хотів і не парився. Тепер я вивчив питання продуктів, їм більше овочів, чергую м'ясо з рибою, не їм цукор з хлібом в скажених дозах (типу один шматочок замість п'яти) і не парюся, але вже свідомо", - зізнався кулінар.

За словами експерта, саме усвідомленість - це успіх, і кожен повинен для себе визначити свій баланс в харчуванні.

читайте такожКлопотенко пояснив, чому українці "панічно" бояться нового меню в школах"А ви стежите за собою, коли їсте, і шукайте власну схемку. А якщо маєте на меті вплинути на своє здоров'я через їжу, то здавайте аналізи і консультуйтеся з відповідними фахівцями. Висновок. Забороняти собі їжу (якщо це не про показники здоров'я) – не окей. Є всю їжу у величезних кількостях - не окей. Баланс і свідомість – окей", - підсумував експерт.

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