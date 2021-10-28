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16-річний винуватець ДТП у Харкові мовчить на допиті: у поліції кажуть, що доказів достатньо

28 жовтня 2021, 08:12

Сьогодні підлітку обиратимуть запобіжний захід.

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Постраждалі в ДТП досі перебувають у лікарні / скріншот

16-річний водій, який перебував за кермом Infiniti під час смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як розповів заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж в ефірі телеканалу "Дом", затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання, йому вручено підозру.

"Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст.63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це, як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо", — сказав Чиж.

читайте такожДТП у Харкові: перехожий вкрав телефони постраждалих з місця смертельної аваріїТакож у підлітка взяті біологічні зразки, призначена експертиза для визначення його стану в момент скоєння злочину.

16-річний підліток може уникнути покарання

Микола Харківський, який спровокував смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові, може уникнути покарання і потрапити під амністію. Хлопця можуть звільнити прямо в залі суду.

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Депутат Харківської міської ради Ігор Черняк повідомив, що підліток підпадає під амністію проектом закону про амністію до 30-ї річниці Незалежності України. Зараз цей проект знаходиться на розгляді Верховної Ради. Вже незабаром його можуть прийняти.

ДТП у Харкові

Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спровокував смертельну аварію в Харкові.

Батько затриманого підлітка заявив, що син не винен, і його "хочуть зробити злочинцем".

Автор: Сергій Кущ
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ДТП у Харкові
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