Українські захисники за день "приземлили" 20 ракет і 13 дронів-"мопедів"

Українська ППО збила 20 російських ракет та 13 дронів-камікадзе / Diehl Defence, ОК Восток

Уже другий день поспіль ворог атакує українські міста високоточною зброєю. За сьогодні, 11 жовтня, українські захисники ліквідували 20 російських ракет та 13 іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом противник здійснив 28 пусків крилатих ракет: 16 ракет Х-101/Х-555 та 12 "Калібрів". Українські військові змогли збити 20 крилатих ракет та 13 іранських безпілотників Shahed-136.

Ракетна атака на Україну

Нагадаємо, у понеділок вранці, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по багатьох містах України.

Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури в 12 областях та Києві. За попередніми даними, загинули 19 осіб, ще 105 були травмовані.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Україна помститься за цей масований обстріл. За його словами, крім Бєлгорода та Ростова "бавовна" може прилетіти і в Курськ та Брянськ.

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