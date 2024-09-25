"Друга Стрємоусова" Стахіва викрили на "зливі" даних про ЗСУ: дали ще одну підозру

Львівського блогера-провокатора Остапа Стахіва, до якого сьогодні, 25 вересня, співробітники спецслужби навідувалися з обшуками, викрили на зливі даних про розміщення ЗСУ і шахрайстві. Йому оголосили про нову підозру за двома статтями, ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.
У СБУ нагадали, що за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Стахів організував "рух антивакцинаторів", під виглядом якого підбурював людей до масових заворушень і захоплення держустанов.
Вже у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення провокатор продовжив антиукраїнську діяльність. Зокрема, через свої акаунти в соцмережах "блогер" розповсюджував деструктивний контент.
Стахів, до прикладу, стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів, пише пресслужба СБУ, у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку.
Стахів також вів так звані курси журналістики, на яких учив "протидіяти" мобілізації за 7 тисяч гривень у місяць. "Випускникам" же видавав підробні документи вже неіснуючої газети "Галицькі вісті" замість обіцяних журналістських посвідчень "міжнародного зразка".
Стахіву повідомлено про підозру за статтями про несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану і про шахрайство.
Триває питання про взяття підозрюваного під варту.
Хто такий Остап Стахів
Остап Стахів називає себе львівським блогером. У "ковідні" часи - перед повномасштабним вторгненням Росії - організовував мітинги антивакцинаторів у Києві та інших містах, поширював дезінформацію про коронавірус і контактував з росіянами.
У листопаді 2021 року Стахіву оголосили підозру через "плани повалити конституційний лад". Тоді Стахів спростував у соцмережах офіційну інформацію про коронавірус. Він вийшов із СІЗО під заставу у мільйон гривень.
Остап Стахів - останні новини
Сьогодні низка ЗМІ з посиланням на джерела у Службі безпеки повідомила про проведення обшуків у блогера Остапа Стахіва. В Нацполіції зазначили, що він видавав фіктивні посвідчення журналіста.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року Стахів отримав свою першу підозру — правоохоронці інкримінували йому заклики до повалення конституційного ладу. Провокатору тоді вдалося вийти з СІЗО під заставу у мільйон гривень.
Вже під час повномасштабного вторгнення Стахів, будучи під слідством, продовжував різко висловлюватися у бік працівників ТЦК, а згодом організував "журналістські курси", де учив людей провокувати військових на камеру.
Стахів відомий своєю лояльною до росіян позицією. Підтримував дружні звʼязки з уже ліквідованим херсонським колаборантом Кирилом Стрємоусовим.
Вас також можуть зацікавити новини:
- СБУ объявила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву
- "В военное время это поможет": Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене
- Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред