Бояться 'ударного кулака' ЗСУ: РФ нарощує оборонні позиції в Криму - АТЕШ

Окупанти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно, кажуть партизани.

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РФ масово нарощує оборонні позиції в Криму / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Партизани фіксують постійне збільшення кількості оборонних позицій уздовж узбережжя Криму. Серед росіян ходять чутки про так званий "ударний кулак", який нібито готують ЗСУ. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

"Поки окупаційна влада переконує населення в тому, що загрози десантної операції ЗСУ немає, кількість оборонних недоспоруджень уздовж берегової лінії зростає щодня", - кажуть партизани.

Зазначається, що в Євпаторії та Ялті, окупанти залучають цивільних підрядників до обладнання вогневих, оборонних позицій, які виглядають дуже карикатурно.

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"Серед військовослужбовців ЗС РФ ходять чутки про те, що Сили оборони України формують так званий "ударний кулак" для осіннього прориву у бік Криму та перерізання сухопутного коридору на Херсонському напрямку", - стверджують партизани.

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Ситуація в Криму - що відомо

Нагадаємо, 1 липня в тимчасово окупованому Росією Криму прогриміла серія вибухів. Зокрема, "гучно" було в Севастополі та в Балаклаві.

Кремлівські пабліки стверджували, що внаслідок атаки на Севастополь нібито ліквідовано 26 російських військовослужбовців, ще близько 20 поранені, 4 - у важкому стані.

Раніше, голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував питання про те, чи зможуть українські сили знищити новітній російський комплекс С-500 у захопленому Криму. За його словами, ведеться робота з нейтралізації систем ППО країни-агресора в Криму.

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