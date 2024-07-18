У Криму зникли всі бойові кораблі РФ: Селезньов розкрив, із чим це пов'язано

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У Криму немає жодного бойового корабля РФ / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Полковник ЗСУ, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що рух великих десантних кораблів РФ у бік Севастополю перетворюється на складний квест для росіян.

"Великі десантні кораблі РФ й далі перебувають на ремонтних заводах у Криму, тобто тривають відновлювальні роботи. Так само тривають відновлювальні роботи на підводному човні "Ростов-на-Дону". Його добряче пошматувала Storm Shadow. Зараз росіяни звітують, що, мовляв, вже відновлено зовнішній корпус та тривають роботи для того, щоб спустити на воду цей підводний човен. Питання часу, коли цей підводний човен типу "Варшавянка" перетвориться на купу металолому", - наголосив Селезньов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами полковника ЗСУ, наразі жодного бойового корабля РФ в Криму не залишилося.

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"Навряд чи великі десантні кораблі РФ, які перебувають на ремонті, у найближчий перспективі стануть у стрій. Зверніть увагу, що будь-який рух великих десантних кораблів у бік Севастополю або у зворотному напрямку перетворюється на складний квест. Ворог змушений постійно забезпечують бойову охорону ВДК, запускаючи вперед швидкісні човни. Але, це теж питання часу, наші Sea Baby працюють", - зауважив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Нагадаємо, що у підсумковій декларації НАТО, яку було ухвалено після саміту в Вашингтоні, є дуже цікавий пункт. Стало відомо про сценарій Криму проти країн Балтії. НАТО посилюється у східній Європі, але з приходом Дональда Трампа ситуація стане непередбачуваною.

У ВМС зацікавили сценарієм звільнення Криму. Для звільнення окупованого Криму потрібно знищити Керченський міст, бо це є елемент логістики, а вся військова логістика росіян має бути знищена для перемоги.

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