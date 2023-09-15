Дрон влучив у корму, Самум дав крен: у Чорному морі підбито ракетний корабель РФ – ЗМІ

Ракетний корабель РФ Самум був атакований недалеко від входу в Севастопольську бухту.

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Корабель РФ Самум підбили в Чорному морі / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , mil.ru

Експериментальний морський дрон Служби безпеки України "Морський малюк" підбив російський ракетний корабель на повітряній подушці "Самум" в Чорному морі.

Про успішні дії українських захисників розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Вчора морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу в Севастопольську бухту. "Морський малюк" влучив в задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід", - розповів співрозмовник агентства.

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За словами джерела, росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт з великим дифферентом на корму і креном на правий борт.

"Для цієї атаки СБУ використовувала експериментальний зразок морського дрона, здатного працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5–2 м", - додало джерело.

Раніше повідомлялося, що окупанти незадовго до підтвердження Україною нанесення удару по катерах Росії скаржилися на атаку БПЛА на військовий корабель Чорноморського флоту"Самум".

Прес-служба Міноборони РФ стверджувала, що українські військові близько 16:30 нібито запустили морський дрон в "Самум". Повідомлялося, що були атаковані судна проекту 22160 типу "Василь Биков".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ. У північно-західній частині Чорного моря знищено ще один катер окупантів РФ.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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