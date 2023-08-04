У Криму гриміли потужні вибухи: Феодосію атакували дрони

Спочатку повідомлялося, що "прильоти" були по нафтобазі, проте інформація не підтвердилася.

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Вибухи у Феодосії прогриміли вночі 4 серпня / Фото: Кримський вітер

У ніч на 4 серпня в тимчасово окупованій Феодосії (Крим) прогриміли вибухи. Було чути гул, схожий на звуки дронів. На деяких вулицях зникло світло та інтернет. Містом мчали машини швидкої допомоги та пожежники.

Як пише Telegram-канал Кримський вітер, феодосійці нарахували від 5 до 7 вибухів.

Спочатку повідомлялося, що "прильоти" були по нафтобазі, проте інформація не підтвердилася.

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Крім того, за даними каналу о 01:30 були вибухи в районі Армянська, а в Джанкої з 03:00 понад півгодини гула сирена у військовому містечку.

Дивіться відео - В окупованій Феодосії вночі гриміли вибухи:

У Криму прогриміли вибухи / скріншот

Тим часом в Міноборони РФ підтвердили нічну "бавовну" в Криму. Там повідомили про "знищення десяти БПЛА".

"Ще три безпілотники противника були придушені засобами радіоелектронної боротьби. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Вибухи в Новоросійську

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".

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