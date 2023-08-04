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ЗСУ наступають у бік Мелітополя та Бердянська, ворог поступово відступає - NYT

Андрій Ганчук
4 серпня 2023, 08:28 оновлено 4 серпня, 08:34
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Сили оборони України атакують окупантів Росії в Запорізькій області і розуміють, як хочуть використовувати свій потенціал, вважає генерал Філіп Брідлав.
ЗСУ, війська РФ
Окупанти Росії на півдні починають поступово відступати - генерал ВПС у відставці / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Міноборони РФ

Армія України посилила контрнаступальні дії в Запорізькій області у напрямку окупованих військами агресора Росії Мелітополя та Бердянська. Силам оборони вдалося досягти незначного просування, вони розчищали для себе шлях і почали вимотувати загарбників. Росіяни стикаються з безліччю проблем і починають поступово відступати.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що ЗСУ активізували свої наступальні операції в Запорізькій області. Атаки військ, ймовірно, йдуть у напрямку захоплених Мелітополя та Бердянська.

На думку журналістів, українській армії вдалося просунутися лише на декілька миль, а потрібно пройти ще десятки. За даними офіційних осіб Вашингтона, ЗСУ минулого тижня наростили сили, коли розчищали для себе шляхи в російській "обороні", а також почали вимотувати ворожі війська і артилерію.

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"Починаємо бачити, як росіяни відступають"

Один із західних чиновників вважає, що окупаційні війська РФ виснажені і мають проблеми з особовим складом, озброєнням, логістикою і постачанням.

На думку генерала ВПС у відставці, колишнього командувача об'єднаними силами НАТО в Європі Філіпа Брідлава, який згоден з такою позицією, контрнаступ ЗСУ поставить окупантів Росії в невигідне становище.

"Українці зараз знаходяться в стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використовувати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають", - підкреслив Брідлав.

Контрнаступ ЗСУ

У Пентагоні дали прогноз на контрнаступ ЗСУ: за даними американського відомства, на Україну чекає важка і тривала військова операція. Вашингтон підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

Майор запасу, військовий експерт Олексій Гетьман розповів, коли ЗСУ підійдуть до Криму. На думку аналітика, армія України підступить до Кримського півострова за 3 тижні, якщо вдасться дійти до Азовського узбережжя і нейтралізувати російський "сухопутний коридор" на захопленому півдні.

У матеріалі Time назвали умови успішного контрнаступу ЗСУ. Аналітики вважають, що одна з них - прорив вглиб "оборони" ворога з метою ліквідації "захисних" ліній.

Інші новини:

ЗСУ The New York Times війська Росії контрнаступ ЗСУ
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