Росія вдарила по місцю збирання українських ракет: Данілов розкрив деталі

Частину виробництва ракет з України перенесли за кордон, підкреслив секретар РНБО.

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Олексій Данілов розповів про удар РФ / Колаж: Главред, Фото: апарат РНБО України, УНІАН

Російські окупанти під час однієї з атак вдарили по місцю, де збирали українські ракети, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він уточнив, що частину виробництва ракет з України перенесли за кордон. Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

Водночас говорячи про виробництво зброї власного виготовлення, Данілов не став розкривати деталей.

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"Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона стані. Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по тому місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли частину виробництва з нашої країни", — додав секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного удару окупантів у Київській області постраждали двоє людей. На території області виявлено збиті уламки ворожих ракет. На даний момент відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ може готувати ракетний удар. У РФ виробництво ракет триває, попередив Юрій Ігнат.

У Повітряних силах розповіли, як РФ атакувала Україну. Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів перші подробиці нічної атаки по Україні: скільки і звідки РФ запустила іранські дрони моделі "Шахед".

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