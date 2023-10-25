Відрізняються від 'Шахедів': експерт пояснив небезпеку нових дронів РФ 'газонокосарок'

У цих дронах використовують двигуни іншого типу, з гучністю та звуковими вібрації іншого порядку, зазначив Коваленко.

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Коваленко розповів про нові дрони в РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот: відео Telegram

В інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, чим небезпечні нові російські дрони. Що відомо про "газонокосарки" і чим вони відрізняються від "Шахедів".

Експерт наголосив, що крім того, що в цих дронах використовують двигуни іншого типу, з гучністю та звуковими вібрації іншого порядку, про ці дрони мало що відомо.

"Тому це вже не "мопед", а "газонокосарка". Їхня поява може говорити про те, що росіяни або іранці мають проблеми з попереднім постачальником двигунів. Тобто вони отримують недостатньо двигунів, щоб повністю задовольнити потреби виробництва дронів, бо ми ж бачили рекорд вересня у кількості використаних "шахедів". У жовтні їхнє використання взагалі на рекорд не тягне, що може свідчити про те, що росіяни не можуть вийти на необхідні їм обсяги виробництва, щоб тримати інтенсивність терору на одному рівні", - заявив Коваленко. відео дня

Він також додав, що ті запчастини, які росіяни отримували контрабандою, замінювали запчастинами власного виробництва, як на прикладі мікросхеми "Комета" та інших.

"Таке "імпортозаміщення" відбувалося для прискорення виробництва, бо хоч контрабанда і зберігається, у випадку з розподілом запчастин 50/50, виробляти все одно вдається більше і можна замінювати. До того ж, росіяни, ймовірно, також мають проблеми і з двигунами, тому теж намагатимуться їх замінювати", - вважає Коваленко.

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. У ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали нового удару по Україні, застосувавши в тому числі і нові безпілотники, так звані "газонокосарки".

У ЗСУ пояснили, в чому хитрість окупантів та нових дронів. За словами Ігната, ці "гаражні" БПЛА не здатні замінити дрони-камікадзе "Shahed", але все ж таки у "газонокосарок " є своє завдання - залякати і виснажити ППО .

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