"Документи палять": у Києві помітили густий дим над посольством РФ

Раніше подібне спостерігалося в 2014 році, кажуть очевидці.
У Києві з будівлі посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті пішов густий дим.
Про це в соцмережах повідомляють користувачі і публікують відповідні відеоролики.
Автор відео припустив, що всередині можуть знищують документи.
"Ось це ось російське посольство загорілося. Ну як загорілося - документи палять", - заявив він, показуючи в кадрі піднімається над дахом будівлі білий дим, який пізніше потемнів.
"Щось ще підкидають туди, вже чорний пішов", — прокоментував він, продовжуючи знімати.
Очевидці також уточнюють, що востаннє подібне спостерігалося в 2014 році, в ході активної фази російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше в Києві на Майдані Незалежності невідомі за допомогою дрона підняли в повітря оголошення про продаж гаража.
Оголошення було видно в трансляції агентства Reuters в YouTube. Камера була встановлена на балконі готелю Україна через можливий напад Росії на нашу країну.
При цьому в оголошенні вказано телефон посольства Російської Федерації.
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