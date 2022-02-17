"Документи палять": у Києві помітили густий дим над посольством РФ

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У Києві з будівлі посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті пішов густий дим.

Про це в соцмережах повідомляють користувачі і публікують відповідні відеоролики.

Автор відео припустив, що всередині можуть знищують документи.

"Ось це ось російське посольство загорілося. Ну як загорілося - документи палять", - заявив він, показуючи в кадрі піднімається над дахом будівлі білий дим, який пізніше потемнів.

"Щось ще підкидають туди, вже чорний пішов", — прокоментував він, продовжуючи знімати.

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Очевидці також уточнюють, що востаннє подібне спостерігалося в 2014 році, в ході активної фази російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше в Києві на Майдані Незалежності невідомі за допомогою дрона підняли в повітря оголошення про продаж гаража.

Оголошення було видно в трансляції агентства Reuters в YouTube. Камера була встановлена на балконі готелю Україна через можливий напад Росії на нашу країну.

При цьому в оголошенні вказано телефон посольства Російської Федерації.

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