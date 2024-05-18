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"Грач" дотліває в посадці: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

Руслана Заклінська
18 травня 2024, 20:19
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Це вже четверта ворожа "сушка" на рахунку бійців 110-ї окремої механізованої бригади за травень.
'Грач' дотліває в посадці: ЗСУ збили російський штурмовик Су-25
Українські зенітники збили російський Су-25 / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", НГУ

Зенітники з 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 в Донецькій області. Про це повідомила бригада у Facebook.

"Четвертий пішов! Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - йдеться в повідомленні.

Це вже четвертий випадок збиття російської "сушки" воїнами 110-ї окремої механізованої бригади за травень.

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"Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! Знищення московитських "грачів" to be continued" - наголосили у бригаді.

Що відомо про 110-ту ОМБр?

110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР.

У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ліквідація літаків РФ - останні новини

Нагадаємо, літакопад російських повітряних суден триває. 4 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак успішно збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.

Також 11 травня штурмовик Су-25 російських окупантів збили українські захисники на Авдіївському напрямку. Це також вдала робота 110-ї окремої механізованої бригади.

Як повідомляв Главред, 19 квітня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил України, спільно з ГУР, вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 19 квітня. Цей літак атакував українські міста крилатими ракетами Х-22, а також було знищено дві такі ракети.

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