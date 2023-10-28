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Добитися незалежності від Москви: у батальйоні ЗСУ "Сибір" розповіли про цілі

Андрій Ганчук
28 жовтня 2023, 12:29
Робота нового батальйону ЗСУ "Сибір" допоможе добитися розвалу агресора Російської Федерації, сказав один із військових, який воює на фронті за Україну.
Боєць ЗСУ з РФ
Громадяни Росії воюють на боці України, щоб добитися справедливості для своїх народів / Скріншот YouTube-канал Радіо Свободі

Бійці нового батальйону Збройних сил України "Сибір" мають намір добитися незалежності для своїх національних республік і розвалу Росії. Вони не хочуть залежати від Москви і бути співучасниками злочинів росіян проти українського народу.

Як розповіли бійці в інтерв'ю Радіо Свобода, вони протистоять російським окупантам на полі бою, оскільки не хочуть, щоб їх пов'язували зі злочинами РФ і прагнуть незалежності своїх республік.

За словами одного з військових, Росія забирає у корінних народів все. Вони живуть бідно, населені пункти навіть не газифіковані.

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"Скільки можна вірити? Росія як була при СРСР, такою і залишилася при Путіні. Їм вигідно виставляти нас – бурятів, якутів, алтайців, тувинців - варварами. Ми вже втомилися від цього, від залежності від РФ. Я хочу незалежності для своєї республіки, вирішувати свою долю сам", - сказав доброволець Геннадій.

Воїн з позивним Ганді вважає, що діяльності "Сибіру" посприяє кінцевому розвалу Росії. Народи повинні жити заради свого блага, а не під колоніальним гнітом.

"Щоб вони розвивалися, процвітали і їх ніхто не пригнічував. Я не хочу бути співучасником тих страшних злочинів, які моя країна здійснювала, вбиваючи тисячі українців", - підкреслив військовий.

Батальйон ЗСУ "Сибір"

Днями американське агентство Bloomberg повідомило, що в ЗСУ сформували батальйон із громадян Росії, який називається "Сибір". У батальйоні десятки росіян і представників етнічних меншин, які хочуть незалежності для своїх республік і повалення режиму Путіна.

"Нам потрібно знищити кремлівський режим. Я хочу, щоб Якутія була вільною демократичною країною, це дуже багата країна, але люди такі бідні. Процвітають тільки державні чиновники, які служать Путіну", - розповів Якут з позивним Варган.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив створення батальйону "Сибір". Він нагадав, що за Україну воює багато росіян.

"Дійсно, на нашому боці дуже багато воюють представників Росії, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна. І вони допомагають нам у цій боротьбі", - підкреслив Данілов.

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ЗСУ війна Росії та України
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