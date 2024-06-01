Для України буде поганим знаком введення західних військ: експерт назвав причину

Якщо західні країни введуть свої війська, це означатиме, що вони вважають, ніби Україна вже на межі поразки.

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Для України буде поганим знаком введення західних військ/ колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скрін

Якщо якісь із західних держав ухвалять рішення ввести свої війська в Україну, то це для українців буде поганим знаком. Це буде сигналом, що Захід вважає, ніби Україна вже на межі поразки у війні проти країни-агресорки Росії. Таку думку висловив журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер в інтерв'ю Главреду.

Він не виключив варіанту, що деякі країни-члени НАТО можуть самостійно поза мандатом Альянсу ввести свої війська в Україну, щоб допомогти їй боротися проти російських окупантів.

"Це цілком можливо. Наприклад, Франція, як суверенна держава, сама ухвалює рішення, куди і коли їй направляти свої військові сили. Думаю, що інструктори або люди, які займаються обслуговуванням військової техніки, вже перебувають в Україні. Проте офіційне введення іноземних військових контингентів або підрозділів – це вже наступний крок. Причому подібне рішення, якщо його ухвалять, стане поганою для вас новиною, оскільки в такому разі Захід вважатиме, що ви на межі поразки, тому для збереження стабільності фронту потрібно ввести війська", – зазначив Ауслендер.

За його словами, поява іноземних військ в Україні – реальний сценарій. Він нагадав, що якщо ще півтора року тому на Заході такого рішення ніхто навіть не припускав, то тепер кажуть, що це можливо за певних умов.

За словами експерта, західні лідери для цього дозріли – не всі, але багато хто.

"Утім, я поки що не бачу варіанту розвитку подій, за якого можливе пряме військове зіткнення між російськими військовими і, наприклад, солдатами Французького Іноземного легіону, які могли б виконувати тилові завдання, як-от прикриття українського кордону вздовж Білорусі або біля Придністров'я, щоб допомогти вам спокійно вивільнити свої резерви для перекидання їх на проблемні ділянки фронту", – підсумував ізраїльський військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Ауслендер розповів про цілі наступу РФ на півночі Харківської області:

Хто такий Сергій Ауслендер Сергій Ауслендер - ізраїльський військовий експерт, кореспондент, журналіст, письменник і телеведучий. Працював журналістом під час Першої та Другої чеченських воєн і в інших гарячих точках. Автор каналу на YouTube і Telegram-каналу Війна з Ордою. Тематика каналів - війна в Ізраїлі, війна Росії та України.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ заявили про важку ситуацію на фронті. На фронті тривають спроби Росії атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках.

Також раніше аналітики сказали, яку площу України вдалося захопити РФ від початку 2024 року. При цьому в РФ сильно переоцінюють просування російської окупаційної армії в Україні з початку року і кажуть про захоплення нібито більшої площі.

Нагадаємо, раніше військовий експерт сказав, скільки ще триватиме війна. За його словами, вона може тривати "до інфаркту Путіна чи знесилення РФ". Але варто зважати на те, що в України також можуть закінчитися сили, адже в РФ мобілізаційний потенціал в 7 разів вищий, каже ізраїльський військовий експерт.

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