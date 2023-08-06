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"Для РФ це катастрофа": Огризко розповів, чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

Сергій Кущ
6 серпня 2023, 09:51 оновлено 6 серпня, 09:51
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Те, що Росію не запросили на саміт, означає, що вона успішно прямує до ізоляції, заявив дипломат.
Володимир Огризко, Володимир Путін
Огризко розповів, чого чекати від саміту в Саудівській Аравії / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Будь-які результати саміту в Саудівській Аравії, присвяченого реалізації української Формули миру, не вплинуть на позицію РФ, тому що це – країна-ізгой, яку цивілізований світ виокремлює із сучасних міжнародних відносин, вважає дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він підкреслив, що не можна бути одномоментно постійним членом Ради Безпеки ООН, на якого покладена особлива відповідальність за підтримання миру і безпеки, і розв'язувати агресивні війни і підпалювати безпеку в різних куточках світу.

"В даному випадку на Росію ніякі пропозиції впливати не будуть. А те, що її не запросили, означає, що вона успішно прямує до ізоляції. Щонайменше, від цивілізованого світу. В Африці або Латинській Америці знайдуться режими, які будуть аплодувати Путіну, тому що він продовжує тримати їх в економічній чи іншій залежності, підкуповує режими в цих країнах і таким чином намагається створити враження, що він теж впливовий член світової спільноти", - пояснив дипломат.

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Також Огризко зазначив, що те, з ким Путін тепер спілкується і кому обіцяє підтримку, говорить про те, що це ілюзія.

"Деградація зовнішньої політики Російської Федерації стає очевидною. А для такої країни, як Росія, це – катастрофа", - підсумував експерт.

Саміт в Саудівській Аравії

Україна, США, країни Євросоюзу, Великобританія, Бразилія, Туреччина і ще десятки країн візьмуть участь у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни. Захід відбудеться в Саудівській Аравії. Країни-агресора Росії на зустрічі не буде. У саміті в Джидді, темою якого стане завершення війни Росії проти України, візьмуть участь 30 держав.

Росія зблизилася з Китаєм у перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну, коли зіткнулася з непередбачуваними наслідками міжнародного тиску.

Сам Пекін називає свою позицію "нейтральною", хоча на дипломатичному та економічному рівні підтримує російську сторону. Наприклад, нещодавно спеціальний представник Китаю по Євразії Лі Хуей цинічно закликав Захід припинити поставляти в Україну зброя для допомоги ЗСУ.

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