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Росія намагається змінити кордон Балтійського моря: у Bloomberg розкрили загрози

Юлія Закрепа
23 травня 2024, 08:57
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Речник Кремля заперечив будь-які політичні наміри, хоча й не відхрестився від документа і заявив, що Росія зобов'язана вжити "відповідних заходів".
Росія намагається змінити кордон Балтійського моря: у Bloomberg розкрили загрози
Міноборони РФ зазіхає на нову територію / колаж: Главред, фото: УНІАН

Пропозицію Міноборони Росії змінити кордон Балтійського моря та територіальні води країни поряд з конкурентами НАТО, яка викликала різку відповідь з боку Литви та Фінляндії, видалили з урядового сайту без пояснення причин.

Нагадаємо, що у документі йшлося про те, що Міноборони РФ хоче скоригувати координати точок, за якими воно розраховує територіальні води Росії, і посилалося на документ 1985 року, ухвалений СРСР, щоб обґрунтувати цю пропозицію, передає Bloomberg.

Однак 22 травня на сайті відомства з'явилося повідомлення про те, що проєкт був видалений.

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"Перед цим медіа у РФ поширили заяву неназваного "військово-дипломатичного джерела", яке заперечувало, що Москва має якісь плани щодо перегляду державного кордону на Балтиці або своїх територіальних вод. Вони не пояснили, чому цей документ був опублікований", - йдеться у матеріалі.

Пізніше речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив будь-які політичні наміри, хоча й не відхрестився від документа і заявив, що Росія зобов'язана вжити "відповідних заходів" для забезпечення своєї безпеки.

"Росія намагається посіяти страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація, спрямована проти НАТО і ЄС, і на неї має бути дана відповідна жорстка відповідь", - сказав очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права регулює, як прибережні держави визначають свої морські території, і Росія повинна дотримуватися хартії як країна-підписант.

"Сіяти плутанину - це частина гібридного впливу. Фінляндія не дасть себе заплутати", - сказала вона.

Пізніше Валтонен, виступаючи перед ЗМІ, заявила, що її країна буде виходити з того, "що це рутинна перевірка координат", яку дозволяє статут ООН. Вона сказала, що Фінляндія продовжить "стежити за ситуацією і намагатиметься офіційно з'ясувати, про що йдеться", але "наразі немає підстав для спекуляцій".

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що експерт розкрив цинічні плани Путіна змінити морські кордони. Олег Катков зазначив, що Балтика стала фактично закритим внутрішнім морем НАТО. Однак, почали лунати заяви, що можуть закрити вихід РФ до Балтійського моря із Санкт-Петербурга.

У НАТО запропонували радикальні заходи боротьби з російським флотом. Командувач Збройних сил Естонії Мартін Херема запропонував готуватися до можливої блокади у Балтійському морі, адже у Естонії для цього є усі можливості.

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