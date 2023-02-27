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"Диктатор не наїсться одним шматком": після поразки Путін розв’яже нову війну – журналіст

27 лютого 2023, 16:12
Після того, як Україна переможе Росію у війні, вона та інші держави світу повинні зробити все, щоб зупинити росіян від нової війни.
Владимир Путин, Майкл Наки
Після поразки Путін розв’яже нову війну, вважає журналіст Майкл Накі/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін у разі свого успіху в Україні цілком можливо не зупинився б, а пішов би далі. Світ розуміє таку загрозу, і це одна з причин, чому нашій державі так активно допомагають інші країни.

Але загроза нової війни залишатиметься навіть після поразки Росії у нинішній, адже рано чи пізно серед росіян можуть спалахнути реваншистські настрої. І такий розвиток подій можливий навіть у разі, якщо Путін вже не буде при владі в РФ. Таку думку висловив російський блогер, журналіст Майкл Накі в інтерв'ю Главреду.

На запитання, чи може війна вийти за межі України, журналіст відповів, що це цілком можливо.

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"Звичайно, може. І це, до речі, теж розуміння, яке поступово почало приходити. Що війна Росії і України вже не тільки про них. На третій раз, після 2008-го і 2014-го, до світової спільноти прийшло розуміння, що з диктаторами не буває так, що вони "з'їдять" який-небудь "шматок" і цим наїдяться. Це стиль, манера і такий наратив поведінки, в рамках якого цього не зупинити", – зазначає Накі.

За його словами, поки Путін лишатиметься при владі в РФ або влада в Росії буде в такій конфігурації, якою її побудував Путін, це залишатиметься загрозою для всього світу. Адже рано чи пізно в Росії можуть виникнути реваншистські настрої.

"Ядерна зброя, загарбницькі настрої, велика кількість жебрака населення з реваншистськими настроями, які, безумовно будуть за будь-якого результату. Це те, що було після Першої світової війни, і що, власне, призвело до Другої світової – реваншистські настрої, які в якийсь момент піднімаються на прапор і під цим прапором діють", – каже він.

Журналіст зазначає, що не обов’язково в РФ мають виникнути реваншистські настрої, але відкидати ризику такого розвитку подій не можна. Але Україні та світу дуже важливо після того, як РФ програє у нинішній війні, зробити усе можливе, щоб війна не повторилася. А для цього першочергово потрібен демонтаж режиму Путіна.

Хто такий Майкл Накі

Майкл Сідней Накі – російський блогер, стример і журналіст. Автор однойменного YouTube-каналу.

Народився 25 грудня 1993 року в Москві. Батько – Чарльз Накі, громадянин США. Мати – росіянка, передає Вікіпедія.

Влітку 2015 року проходив двомісячне стажування на радіостанції "Ехо Москви". З 2015 року по червень 2020 року працював на радіостанції, вів політичні дебати, а також програми "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну і день", "Особлива думка", "Розворот".

З 2019 року веде суспільно-політичний відеоблог на YouTube.

12 червня 2021 року стало відомо про те, що Накі залишив Росію та переїхав до Грузії. З серпня по грудень 2021 року разом з Сергієм Гурієвим був співведучим програми "Що (ж) робити?" на телеканалі "Дощ".

У березні 2022 року переїхав до Вільнюса, Литва.

16 березня 2022 року МВС РФ порушило проти Накі кримінальну справу за статтею про дискредитацію армії Росії та оголосило його в розшук. Накі проходить обвинуваченим в одній кримінальній справі із засновником Conflict Intelligence Team Русланом Левієвим, з яким він випускає практично щоденні зведення про хід вторгнення Росії в Україну. 24 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Майкла Накі.

9 вересня 2022 року Мін'юст Росії вніс Накі до списку фізичних осіб-"іноземних агентів".

Амбіції глави Кремля простягаються все далі і далі, адже у нього насправді немає ніякої історичної місії, попри те, що він постійно такі місії собі вигадує, каже Накі.

"Ми ж бачимо, що ця історична місія змінюється щотижня – то він хоче щось відновити, то в Україні вироблялися якісь комарі, які мали якось погубити слов'ян, причому якось відрізняти українців від росіян, то НАТО збирається напасти, то Україна… Тому всі історії про історичні місії – це натягування сови на глобус, а амбіції Путіна виникають у загарбницькій політиці для демонстрації сили. І ось якраз сила є основною вірою в рамках нинішнього тоталітарного режиму. А для демонстрації сили потрібно щось захоплювати і когось перемагати", – зазначає журналіст.

Розуміння того, що Путін не зупиниться на Україні, одна з причин, яка підштовхує інші держави допомагати нашій країні протистояти ворогу. Партнери намагаються посилити Україну для цього протистояння.

Війна в Україні

Раніше російський журналіст і блогер Майкл Накі зазначав, що Путін не може вивести свої війська з України, хоча це найбільш логічний вчинок, який міг би стати певною переговорною позицією. Однак, зробивши це, президент РФ зіткнеться всередині країни з хвилею нерозуміння.

Колишній заступник міністра з питань ТОТ та ВПО, ексглава Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Україна отримає від країн Заходу авіацію, й це прискорить розгром російської окупаційної армії. За його словами, західні винищувачі, найімовірніше, "прискорять смерть другої армії світу, що, в свою чергу, повинно неминуче привести до розпаду Росії".

Нагадаємо, голова Комітету Палати представників у закордонних справах, республіканець Майкл Маккол прояснив ситуацію навколо передачі Україні винищувачів F-16. Він зазначає, що це питання не зняте з порядку денного. За його словами, двопартійна делегація Конгресу США прийшла до висновку про те, що ракети ATACAMS і F-16 необхідні Україні.

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